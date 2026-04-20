自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大S生前「反常舉動」促成日本行！小S淚崩自責：聽媽媽的話就好了

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》今（20日）晚將播出最具重量級的感人名場面。金鐘主持人小S與派翠克，特別邀請到「靈魂伴侶」蔡康永化身特別主持人坐鎮。這場睽違已久的「康熙合體」褪去過往的毒舌犀利，小S首度在鏡頭前坦言失去姊姊「大S」徐熙媛後的煎熬心路歷程，現場氣氛哀戚動人。

小S合體蔡康永，將於今晚播出。（東森綜合台提供）小S合體蔡康永，將於今晚播出。（東森綜合台提供）

自大S離世後，小S一直未正式接受訪問。蔡康永在節目中溫柔提問：「有沒有什麼事情是妳一直想對大家說的？」小S首度坦言，姊姊走後的很長一段時間，她的生活幾乎是一片空白：「我不知道自己在幹嘛。」

小S自責發起「大S最後旅行」：早知聽媽的話。（東森綜合台提供）小S自責發起「大S最後旅行」：早知聽媽的話。（東森綜合台提供）

面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認頹廢，但坦承那陣子經常與S媽對飲聊天：「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來宣洩思念。」她感傷透露，S媽每每聊不到兩句便會崩潰落淚，母女倆只能靠這種方式互相扶持。

小S與蔡康永談姊慟：我們需要不斷聊起姊姊，才能宣洩思念。（東森綜合台提供）小S與蔡康永談姊慟：我們需要不斷聊起姊姊，才能宣洩思念。（東森綜合台提供）

回憶起最後的家族時光，小S難掩淚水。她透露當初日本泡溫泉的家族旅遊是由她發起，一向怕累的大S，竟一反常態堅持成行。當時S媽曾因過年費用高昂、不想當「冤大頭」而反對，但母女三人仍努力說服媽媽，未料這趟旅程竟成最後回憶。

小S語帶哽咽、充滿自責地表示：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽溫柔安慰「千萬不能有這種想法」，小S內心仍充滿揪心的遺憾。

康熙合體談大S，蔡康永憂心：第一時間覺得徐熙娣完蛋了。（東森綜合台提供）康熙合體談大S，蔡康永憂心：第一時間覺得徐熙娣完蛋了。（東森綜合台提供）

蔡康永也分享，得知噩耗的第一時間腦袋瞬間爆炸，唯一的念頭就是：「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了。」他透露那段時間的所有決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估。直到看見小S在金鐘獎上的表現，並找回帶給觀眾歡笑的本能，他才終於放心。

對此，小S也感性說：「因為回歸進棚的第一集有你在，我很放鬆。」充滿「洋蔥」的合體，不僅展現了小S脆弱後的堅強，也見證了兩人超越工作夥伴的深厚情誼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中