大S生前「反常舉動」促成日本行！小S淚崩自責：聽媽媽的話就好了

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》今（20日）晚將播出最具重量級的感人名場面。金鐘主持人小S與派翠克，特別邀請到「靈魂伴侶」蔡康永化身特別主持人坐鎮。這場睽違已久的「康熙合體」褪去過往的毒舌犀利，小S首度在鏡頭前坦言失去姊姊「大S」徐熙媛後的煎熬心路歷程，現場氣氛哀戚動人。

小S合體蔡康永，將於今晚播出。（東森綜合台提供）

自大S離世後，小S一直未正式接受訪問。蔡康永在節目中溫柔提問：「有沒有什麼事情是妳一直想對大家說的？」小S首度坦言，姊姊走後的很長一段時間，她的生活幾乎是一片空白：「我不知道自己在幹嘛。」

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小S自責發起「大S最後旅行」：早知聽媽的話。（東森綜合台提供）

面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認頹廢，但坦承那陣子經常與S媽對飲聊天：「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來宣洩思念。」她感傷透露，S媽每每聊不到兩句便會崩潰落淚，母女倆只能靠這種方式互相扶持。

小S與蔡康永談姊慟：我們需要不斷聊起姊姊，才能宣洩思念。（東森綜合台提供）

回憶起最後的家族時光，小S難掩淚水。她透露當初日本泡溫泉的家族旅遊是由她發起，一向怕累的大S，竟一反常態堅持成行。當時S媽曾因過年費用高昂、不想當「冤大頭」而反對，但母女三人仍努力說服媽媽，未料這趟旅程竟成最後回憶。

小S語帶哽咽、充滿自責地表示：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽溫柔安慰「千萬不能有這種想法」，小S內心仍充滿揪心的遺憾。

康熙合體談大S，蔡康永憂心：第一時間覺得徐熙娣完蛋了。（東森綜合台提供）

蔡康永也分享，得知噩耗的第一時間腦袋瞬間爆炸，唯一的念頭就是：「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了。」他透露那段時間的所有決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估。直到看見小S在金鐘獎上的表現，並找回帶給觀眾歡笑的本能，他才終於放心。

對此，小S也感性說：「因為回歸進棚的第一集有你在，我很放鬆。」充滿「洋蔥」的合體，不僅展現了小S脆弱後的堅強，也見證了兩人超越工作夥伴的深厚情誼。

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