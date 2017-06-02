NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！

由勇士對決騎士的2017 NBA總冠軍賽在今天熱鬧開打，不過場面的蕾哈娜（左）卻搶走不少球賽焦點。（合成圖，翻攝自PEOPLE、USA Today Sports）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由金州勇士隊對上克里夫蘭騎士隊的2017 NBA總冠軍賽，今天在勇士隊主場熱鬧開打，除了這對自2015年起就為爭奪冠軍搶得你死我活的死對頭戰況，令球迷們高度關注外，由於是總冠軍賽，場邊更是星光熠熠、大咖雲集，今天「雨傘天后」蕾哈娜就以一身黑色深V低胸裝現身場邊，深邃事業線整個差點搶光球賽焦點，就連球評都因蕾哈娜的現身而分心了！

身為詹迷的蕾哈娜（左二），今天現身勇士主場甲骨文球場來為騎士隊加油打氣。（USA Today Sports）

蕾哈娜過去就是「詹皇」詹姆斯的忠實球迷，2015年時也曾在總冠軍賽場邊為雷霸龍加油打氣，熱血呼聲讓同樣坐在VIP席的勇士老板Joe Lacob都受不了，被惹怒到轉頭去跟蕾哈娜說：「我是勇士隊的老闆」，希望她收斂一些；而今年總冠軍賽熱鬧開打，蕾哈娜當然不能錯過，就在比賽第一節剩下2分半左右時，騎士隊湯普森妙傳助攻給雷霸龍來扣籃，沒想到身為前火箭隊教頭的現任ESPN球評傑夫范甘迪（Jeff Van Gundy）竟直呼：「我是不知道那一球怎樣了啦，但蕾哈娜剛剛才從我面前經過，你在跟我開玩笑嗎！」整個興奮之情溢於言表，讓他連球賽本身都差點忘記，徹底被蕾哈娜的迷人魅力給征服。

雖然蕾哈娜（左）親自到場為騎士隊加油，但最後騎士仍以91比113不幸慘敗給主場的勇士隊。（翻攝自NBA Snapchat）

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"Rihanna just walked in front of me." Jeff Van Gundy, the realest, out here willing to risk it all. pic.twitter.com/z2jTfiBYrh — Sean Craig （@sdbcraig） 2017年6月2日