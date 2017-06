NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！

由勇士對決騎士的2017 NBA總冠軍賽在今天熱鬧開打,不過場面的蕾哈娜(左)卻搶走不少球賽焦點。(合成圖,翻攝自PEOPLE、USA Today Sports)

〔記者陳昱均/綜合報導〕由金州勇士隊對上克里夫蘭騎士隊的2017 NBA總冠軍賽,今天在勇士隊主場熱鬧開打,除了這對自2015年起就為爭奪冠軍搶得你死我活的死對頭戰況,令球迷們高度關注外,由於是總冠軍賽,場邊更是星光熠熠、大咖雲集,今天「雨傘天后」蕾哈娜就以一身黑色深V低胸裝現身場邊,深邃事業線整個差點搶光球賽焦點,就連球評都因蕾哈娜的現身而分心了!

身為詹迷的蕾哈娜(左二),今天現身勇士主場甲骨文球場來為騎士隊加油打氣。(USA Today Sports)

蕾哈娜過去就是「詹皇」詹姆斯的忠實球迷,2015年時也曾在總冠軍賽場邊為雷霸龍加油打氣,熱血呼聲讓同樣坐在VIP席的勇士老板Joe Lacob都受不了,被惹怒到轉頭去跟蕾哈娜說:「我是勇士隊的老闆」,希望她收斂一些;而今年總冠軍賽熱鬧開打,蕾哈娜當然不能錯過,就在比賽第一節剩下2分半左右時,騎士隊湯普森妙傳助攻給雷霸龍來扣籃,沒想到身為前火箭隊教頭的現任ESPN球評傑夫范甘迪(Jeff Van Gundy)竟直呼:「我是不知道那一球怎樣了啦,但蕾哈娜剛剛才從我面前經過,你在跟我開玩笑嗎!」整個興奮之情溢於言表,讓他連球賽本身都差點忘記,徹底被蕾哈娜的迷人魅力給征服。

雖然蕾哈娜(左)親自到場為騎士隊加油,但最後騎士仍以91比113不幸慘敗給主場的勇士隊。(翻攝自NBA Snapchat)

相關影片:〈影片取自推特,如遭移除敬請見諒〉

"Rihanna just walked in front of me." Jeff Van Gundy, the realest, out here willing to risk it all. pic.twitter.com/z2jTfiBYrh