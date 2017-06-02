（影音）燒腦神作重出江湖！強尼戴普搭上《東方快車》

強尼戴普演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕經典懸疑著作《東方快車謀殺案》暌違近半世紀之久，將再次重返大銀幕，電影從正式開拍前的選角都是影迷矚目焦點，首支預告片昨晚曝光，演員一次性囊括了強尼戴普、潘妮洛普、「M夫人」茱蒂丹契以及蜜雪兒菲佛等好萊塢巨星，讓影迷期待值破表。

蜜雪兒菲佛演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）



《東方快車謀殺案》改編自英國推理女王阿嘉莎克莉絲蒂的同名小說，該書自1934年發行後便大獲好評，不僅被全球推理迷一致封為「燒腦神作」，更不斷的被世界各國翻拍成電影及影集。

潘妮洛普演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）

該片由英國導演肯尼斯布萊納執導，更找來了強尼戴普、潘妮洛普、茱蒂丹契、蜜雪兒菲佛、威廉達佛、喬許蓋德、黛西蕾德莉等好萊塢實力派演員齊聚一堂、聯手飆戲，該黃金陣容不僅成功攻佔國際各大媒體以大篇幅報導之外，更將其稱為豪華卡司的年度之最。

茱蒂丹契（左）演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）



該片首支前導預告片中，將著作裡東方快車受困於大雪而停駛，但竟發生恐怖謀殺案之經典場景，重現在大銀幕的高規格製作框架中，以第一人稱視角的鏡頭，穿梭於列車內的一個密閉式包廂，乘客心中各懷鬼胎，我看你、你看我，每個人訴說著自己的證詞，將小說中錯綜複雜的懸案情節，完美謀殺案的詭譎氣氛在預告片中表露無遺；該片將於11月10日同步全美在台上映。

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）