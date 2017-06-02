限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

（影音）燒腦神作重出江湖！強尼戴普搭上《東方快車》

2017/06/02 07:14

強尼戴普演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕經典懸疑著作《東方快車謀殺案》暌違近半世紀之久，將再次重返大銀幕，電影從正式開拍前的選角都是影迷矚目焦點，首支預告片昨晚曝光，演員一次性囊括了強尼戴普、潘妮洛普、「M夫人」茱蒂丹契以及蜜雪兒菲佛等好萊塢巨星，讓影迷期待值破表。

蜜雪兒菲佛演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）

《東方快車謀殺案》改編自英國推理女王阿嘉莎克莉絲蒂的同名小說，該書自1934年發行後便大獲好評，不僅被全球推理迷一致封為「燒腦神作」，更不斷的被世界各國翻拍成電影及影集。

潘妮洛普演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）

該片由英國導演肯尼斯布萊納執導，更找來了強尼戴普、潘妮洛普、茱蒂丹契、蜜雪兒菲佛、威廉達佛、喬許蓋德、黛西蕾德莉等好萊塢實力派演員齊聚一堂、聯手飆戲，該黃金陣容不僅成功攻佔國際各大媒體以大篇幅報導之外，更將其稱為豪華卡司的年度之最。

茱蒂丹契（左）演出《東方快車謀殺案》。（福斯提供）

該片首支前導預告片中，將著作裡東方快車受困於大雪而停駛，但竟發生恐怖謀殺案之經典場景，重現在大銀幕的高規格製作框架中，以第一人稱視角的鏡頭，穿梭於列車內的一個密閉式包廂，乘客心中各懷鬼胎，我看你、你看我，每個人訴說著自己的證詞，將小說中錯綜複雜的懸案情節，完美謀殺案的詭譎氣氛在預告片中表露無遺；該片將於11月10日同步全美在台上映。

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
不管黎巴嫩禁播《神力女超人》 以色列大樓秀跑馬燈為蓋兒加朵應援 不管黎巴嫩禁播《神力女超人》 以色列大樓秀跑馬燈為蓋兒加朵應援
2017/06/02 08:18
被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友 被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友
2017/06/02 07:20
（影音）男僕變摯友！ 維多利亞女王曖昧情曝光 （影音）男僕變摯友！ 維多利亞女王曖昧情曝光
2017/06/02 07:17
背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院 背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院
2017/06/02 07:11
T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐... T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐...
2017/06/02 07:07
她懂林奕含的苦 正妹記者控性侵承受壓力變這樣..... 她懂林奕含的苦 正妹記者控性侵承受壓力變這樣.....
2017/06/01 19:26
不Care其他版 第一代蜘蛛女只想做當媽 不Care其他版 第一代蜘蛛女只想做當媽
2017/06/01 17:31
謝霆鋒出手快狠準 笑擁20億房產 謝霆鋒出手快狠準 笑擁20億房產
2017/06/01 16:55
被爆逼婚、非法同居 霍心硬起來起訴吃屎名嘴 被爆逼婚、非法同居 霍心硬起來起訴吃屎名嘴
2017/06/01 16:37
娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三 娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三
2017/06/01 15:23
雙K戀破局！「EXO」KAI悄悄分手師姊Krystal 雙K戀破局！「EXO」KAI悄悄分手師姊Krystal
2017/06/01 13:48
遭泰勒絲指控摸臀 男DJ告誹謗結果出爐 遭泰勒絲指控摸臀 男DJ告誹謗結果出爐
2017/06/01 13:09
住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友 住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友
2017/06/01 12:46
裘莉、巨石強森攜手阿湯哥？「闇黑宇宙」積極招手 裘莉、巨石強森攜手阿湯哥？「闇黑宇宙」積極招手
2017/06/01 11:56
登場前2小時喊卡 黎巴嫩確定禁演《神力女超人》 登場前2小時喊卡 黎巴嫩確定禁演《神力女超人》
2017/06/01 11:01
打包21歲E奶寫真女星過夜！46歲男星秘談父女戀 打包21歲E奶寫真女星過夜！46歲男星秘談父女戀
2017/06/01 09:43
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭 90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭
2017/06/01 07:07
謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？ 謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？
2017/05/31 23:18
「老公永遠要讓老婆」 陳曉3秒秘技寵陳妍希 「老公永遠要讓老婆」 陳曉3秒秘技寵陳妍希
2017/05/31 22:47
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.