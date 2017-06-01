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王彩樺《雖然媽媽》扮網紅娘 自誇「從影來最有質感」

2017/06/01 14:44

王彩樺（右二）和簡嫚書（左二）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》飾演母女。（得藝提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕台日合拍電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》即將在台上映，除了男女主角簡嫚書、中野裕太之外，包括羅北安、林美秀等台灣硬底演員，也在片中成為亮眼綠葉。人氣紅不讓的「保庇天后」王彩樺，更精準詮釋關鍵的「媽媽」一角，戲裡不時和簡嫚書逗嘴，又不時「威嚇」男主角中野裕太，戲外直言：「這是我拍過最有質感的電影！」

《雖》片改編自真人實事異國戀曲，每支預告和花絮釋出皆受到網友熱烈迴響。故事原型的「茂木太太」林薏涵也回想當初在臉書認識先生，接著創立粉絲團記錄婚姻日常，被素昧平生的網友轉發到日本網站，一夕成名引來十幾家出版社探訪，出了書後又有好幾名導演想翻拍，直到現在電影都要上映了，讓她直說：「真是一路驚訝個不停！」

簡嫚書（右）和中野裕太（左）在電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》裡，搞怪又甜蜜。（得藝提供）

而原來該片導演谷內田彰久也是異國戀代表，娶了一個美麗的韓國老婆，還生了可愛的三胞胎！因此當初他在《雖》片原著新書上架第一天在書店翻到，就下定決心要將茂木夫妻的浪漫羅曼史，搬上大銀幕。

導演谷內田彰久也將於6月10日帶著主要演員簡嫚書、中野裕太、茂木夫妻本尊，飛來台灣出席在松菸誠品電影院B2戶外廣場舉辦的首映會，演唱電影中文主題曲的林芯儀也將現身。片商特地開放世界各地異國情侶在臉書上報名參加，活動當日以「婚慶首映」為主題，舉辦見證愛情的華麗盛會。《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》6月16日正式在台上映。

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