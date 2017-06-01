限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友

2017/06/01 12:46

孫佳人在Instagram坦言自己累了。（翻攝自孫佳人Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓性感歌手孫佳人，因與演員朱智勳合拍19禁MV擦出火花，雖然一度傳出分手，但兩人否認傳言表示感情穩定。

佳人和朱智勳相識8年，日前佳人因肺炎入院，卻被韓網友爆料是「秘密懷孕」，對此，她在Instagram上PO出診斷證明，澄清自己真的只是罹患肺炎，也吐露近日心境：「好累。」

佳人23日透過經紀公司表示，因健康因素住院接受治療與休養，面對網友說她是「秘密懷孕」感到非常不滿，故從31日開始在Instagram上 反擊，PO出多則網友留言截圖。

孫佳人不堪網友惡意攻擊，公開貼出診斷書。（翻攝自孫佳人Instagram）

針對部分網友認為她不公開病名很可疑：「女生沒事去婦產科能幹嘛？」她無奈地回應：「為什麼女生要偷偷摸摸地去婦產科？（我）內科和外科都一起去了。而且懷孕是應該被祝福的事情，但我不是懷孕。所有的女藝人都堂堂正正地去醫院啊！」

另外，佳人也公開自己的診斷證明，上面寫著「肺炎、恐慌發作伴隨不安障礙、失眠症」等病症，顯然身心都飽受折磨，有粉絲鼓勵她對惡評及不實謠言提起告訴，她則在IG上表明立場：「我不會提告，好累。」

孫佳人覺得去婦產科為何要躲躲藏藏？（翻攝自孫佳人Instagram）

韓國女團Brown Eyed Girls成員孫佳人性感火辣。（翻攝自孫佳人Instagram）

推薦新聞
（專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人 （專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人
2017/06/01 08:00
男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產 男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產
2017/06/01 06:11
獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃 獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃
2017/06/01 07:51
體操名將轉戰三級片 自爆床戰女優「一點都不享受」 體操名將轉戰三級片 自爆床戰女優「一點都不享受」
2017/06/01 08:56
（獨家）主播林楚茵挺同婚過激 恐同名嘴崩潰刪好友 （獨家）主播林楚茵挺同婚過激 恐同名嘴崩潰刪好友
2017/06/01 07:33
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
自豪教子女坐經濟艙 43億地獄廚神慘被打臉 自豪教子女坐經濟艙 43億地獄廚神慘被打臉
2017/06/01 10:06
童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個 童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個
2017/06/01 07:42
洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬 洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬
2017/06/01 07:46
豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」 豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」
2017/06/01 07:09
打包21歲E奶寫真女星過夜！46歲男星秘談父女戀 打包21歲E奶寫真女星過夜！46歲男星秘談父女戀
2017/06/01 09:43
可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄 可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄
2017/06/01 07:12
女星懷孕拍勁爆性感照 焦點竟在「妊娠線」 女星懷孕拍勁爆性感照 焦點竟在「妊娠線」
2017/06/01 09:51
（獨家）去年入手4億豪宅 金曲歌王這次想買遊艇當大亨 （獨家）去年入手4億豪宅 金曲歌王這次想買遊艇當大亨
2017/06/01 12:15
車界女神突破保安防線 一招直竄林志穎 車界女神突破保安防線 一招直竄林志穎
2017/06/01 07:15
知名男歌手緊急入院 1天就花330萬 知名男歌手緊急入院 1天就花330萬
2017/06/01 11:16
罹癌主播回家終於笑了 PO文卻讓粉絲崩哭 罹癌主播回家終於笑了 PO文卻讓粉絲崩哭
2017/06/01 11:30
三金歌王殷正洋談遭竊案 更憂心的是... 三金歌王殷正洋談遭竊案 更憂心的是...
2017/06/01 12:00
林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光 林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光
2017/06/01 06:00
安鈞璨離世2年 劉品言哭喊「總是很想你」 安鈞璨離世2年 劉品言哭喊「總是很想你」
2017/06/01 10:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.