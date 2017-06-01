住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友

孫佳人在Instagram坦言自己累了。（翻攝自孫佳人Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓性感歌手孫佳人，因與演員朱智勳合拍19禁MV擦出火花，雖然一度傳出分手，但兩人否認傳言表示感情穩定。

佳人和朱智勳相識8年，日前佳人因肺炎入院，卻被韓網友爆料是「秘密懷孕」，對此，她在Instagram上PO出診斷證明，澄清自己真的只是罹患肺炎，也吐露近日心境：「好累。」

佳人23日透過經紀公司表示，因健康因素住院接受治療與休養，面對網友說她是「秘密懷孕」感到非常不滿，故從31日開始在Instagram上 反擊，PO出多則網友留言截圖。

孫佳人不堪網友惡意攻擊，公開貼出診斷書。（翻攝自孫佳人Instagram）

針對部分網友認為她不公開病名很可疑：「女生沒事去婦產科能幹嘛？」她無奈地回應：「為什麼女生要偷偷摸摸地去婦產科？（我）內科和外科都一起去了。而且懷孕是應該被祝福的事情，但我不是懷孕。所有的女藝人都堂堂正正地去醫院啊！」

另外，佳人也公開自己的診斷證明，上面寫著「肺炎、恐慌發作伴隨不安障礙、失眠症」等病症，顯然身心都飽受折磨，有粉絲鼓勵她對惡評及不實謠言提起告訴，她則在IG上表明立場：「我不會提告，好累。」

孫佳人覺得去婦產科為何要躲躲藏藏？（翻攝自孫佳人Instagram）

韓國女團Brown Eyed Girls成員孫佳人性感火辣。（翻攝自孫佳人Instagram）