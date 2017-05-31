「黑眼豆豆」爆拆夥 菲姬出走遭成員退追蹤

「黑眼豆豆」出道20多年，唱紅多首流行經典。（翻攝自「黑眼豆豆」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌團體「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）出道20年多年，不僅唱紅多首流行樂曲，人氣更是席捲全球。怎料29日唯一的女成員菲姬（Fergie）宣布將成立自己的公司，另一名成員Taboo就在推特（Twitter）上取消了對菲姬的追蹤，令人懷疑成員間是不是鬧翻了？

菲姬（左）29日宣布成立自己的公司，馬上就遭到Taboo（右）退追蹤。（合成圖，法新社、翻攝自「黑眼豆豆」臉書）

菲姬日前宣布將退出原團體「黑眼豆豆」的公司「Interscope」，並且成立個人的唱片公司，同時還將要發行新專輯《Double Duchess》。然而令人震驚的是，在菲姬宣布這個消息的幾個小時後，「黑眼豆豆」的另一名成員Taboo馬上就取消追蹤菲姬的推特，令不少粉絲開始擔心菲姬該不會要就此退出團體了？

更讓人起疑的是，25日Taboo在推特上的發文中，內文打著「經典」，照片中卻沒有菲姬，疑似已經將菲姬排除在團體之外。此外，「黑眼豆豆」的官方臉書這幾天發文的照片中也已經不見菲姬的身影，4人完整版的「黑眼豆豆」極可能要走入歷史了。

Taboo在Twitter的發文並沒有菲姬。（翻攝自Taboo Twitter）

「黑眼豆豆」臉書的最新幾則發文中都已經沒有菲姬。（翻攝自「黑眼豆豆」臉書）