限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

「黑眼豆豆」爆拆夥 菲姬出走遭成員退追蹤

2017/05/31 21:35

「黑眼豆豆」出道20多年，唱紅多首流行經典。（翻攝自「黑眼豆豆」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌團體「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）出道20年多年，不僅唱紅多首流行樂曲，人氣更是席捲全球。怎料29日唯一的女成員菲姬（Fergie）宣布將成立自己的公司，另一名成員Taboo就在推特（Twitter）上取消了對菲姬的追蹤，令人懷疑成員間是不是鬧翻了？

菲姬（左）29日宣布成立自己的公司，馬上就遭到Taboo（右）退追蹤。（合成圖，法新社、翻攝自「黑眼豆豆」臉書）

菲姬日前宣布將退出原團體「黑眼豆豆」的公司「Interscope」，並且成立個人的唱片公司，同時還將要發行新專輯《Double Duchess》。然而令人震驚的是，在菲姬宣布這個消息的幾個小時後，「黑眼豆豆」的另一名成員Taboo馬上就取消追蹤菲姬的推特，令不少粉絲開始擔心菲姬該不會要就此退出團體了？

更讓人起疑的是，25日Taboo在推特上的發文中，內文打著「經典」，照片中卻沒有菲姬，疑似已經將菲姬排除在團體之外。此外，「黑眼豆豆」的官方臉書這幾天發文的照片中也已經不見菲姬的身影，4人完整版的「黑眼豆豆」極可能要走入歷史了。

Taboo在Twitter的發文並沒有菲姬。（翻攝自Taboo Twitter）

「黑眼豆豆」臉書的最新幾則發文中都已經沒有菲姬。（翻攝自「黑眼豆豆」臉書）

相關新聞

推薦新聞
韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出 韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出
2017/05/31 16:40
明知「會被搞更慘」…女主播遭迷姦 不低頭理由鄉民推爆 明知「會被搞更慘」…女主播遭迷姦 不低頭理由鄉民推爆
2017/05/31 14:19
謝金燕缺席亡父後事被酸不孝 豬哥亮隱藏版女兒這樣做 謝金燕缺席亡父後事被酸不孝 豬哥亮隱藏版女兒這樣做
2017/05/31 18:04
林志玲母親病後首曝光 為媽做「這事」展孝心 林志玲母親病後首曝光 為媽做「這事」展孝心
2017/05/31 18:12
詹惟中鬆口熟女身分 曝16年分房原因 詹惟中鬆口熟女身分 曝16年分房原因
2017/05/31 21:54
粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬 粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬
2017/05/31 14:51
（影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉 （影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉
2017/05/31 15:03
《吃吃的愛》刷新紀錄 端午連假全台3500萬 《吃吃的愛》刷新紀錄 端午連假全台3500萬
2017/05/31 14:09
小潘潘婚外情 女上男下打野戰 小潘潘婚外情 女上男下打野戰
2017/05/31 13:12
《焦急》傲嬌成勛跨海撞臉「他」！結局收視暴漲31.5倍 《焦急》傲嬌成勛跨海撞臉「他」！結局收視暴漲31.5倍
2017/05/31 18:54
隋棠兒巴豆夭 光顧爸餐廳：給哥來盤肉 隋棠兒巴豆夭 光顧爸餐廳：給哥來盤肉
2017/05/31 15:13
王令麟笑了！東森電視易主流產 NCC打槍台數科 王令麟笑了！東森電視易主流產 NCC打槍台數科
2017/05/31 17:13
小禎不放手李進良「我沒離婚」 于美人跳出勸和 小禎不放手李進良「我沒離婚」 于美人跳出勸和
2017/05/31 21:02
邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉 邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉
2017/05/31 14:14
李榮浩鬼門關走一遭 不願可憐身世模糊音樂表現 李榮浩鬼門關走一遭 不願可憐身世模糊音樂表現
2017/05/31 13:35
《神力女超人》無敵！全台首日狂賣4000萬 《神力女超人》無敵！全台首日狂賣4000萬
2017/05/31 13:44
陳妍希收生日祝福自嘲臉圓 楊丞琳：妳眼瞎了嗎？ 陳妍希收生日祝福自嘲臉圓 楊丞琳：妳眼瞎了嗎？
2017/05/31 16:37
趙麗穎傳合作言承旭 粉絲不滿開譙經紀人 趙麗穎傳合作言承旭 粉絲不滿開譙經紀人
2017/05/31 18:39
《101》練習生躋身第5名 惹作弊嫌疑被祭懲處 《101》練習生躋身第5名 惹作弊嫌疑被祭懲處
2017/05/31 17:53
初代龐德女郎逝世 裸拍007電影第一人 初代龐德女郎逝世 裸拍007電影第一人
2017/05/31 17:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.