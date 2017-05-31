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首頁 > 婉君推

證實離婚後兒子受打擊 白百何急安撫陪出遊

2017/05/31 18:38

白百何婚變風波後，被民眾目擊帶著兒子逛街。（合成圖，翻攝自關愛八卦成長協會微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星白百何2月被拍到和小鮮肉男模同遊泰國，兩人還當街揉臀調情，讓歌手老公陳羽凡瞬間綠光罩頂。事後，兩人卻鬆口坦言2年前早已協議離婚，是為了9歲兒子「元寶」才沒有公開。夫妻倆證實離婚消息後，一度傳出元寶大受打擊，好幾天沒去上學，今日就有網軍目擊，白百何帶著兒子出門逛街。

白百何（左）爆出偷吃風波後，鬆口承認和老公陳羽凡（右）早已協議離婚。（翻攝自白百何微博）

今日有網軍目擊白百何帶著兒子元寶現身上海，照片中白百何身穿白色上衣和黑色褲子，戴著黑色鴨舌帽相當低調，身旁還有幾位工作人員陪伴，而白百何身邊還站著一名小男孩，從身高跟背影看來似乎是白百何的寶貝兒子元寶，兩人一路上有說有笑，白百何還不時撫摸兒子的頭、摟著肩膀，母子倆還一起做了手工餅乾，看起來相當疼愛元寶。

白百何爆出婚變風波後，只發過一次離婚聲明，就未再回應離婚事件，全心全意投入拍攝新戲《南方有喬木》，一度傳出兒子元寶對於兩人離婚，相當不能諒解，心情受到很大的打擊，如今被目擊陪伴兒子出遊，即使離婚也沒疏忽對孩子的照顧。

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