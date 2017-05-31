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（獨家圖）豬哥亮爆出45度角顯靈 換上白西裝笑著回來

2017/05/31 07:46

鄉民在豬哥亮靈堂圈出疑似靈魂現形處。（翻攝臉書）

〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮靈堂上周翻新放上臉譜花海，遺照兩側也換上新花，但日前卻有鄉民發現，疑似豬哥亮的原版靈魂出現在靈堂照片的右邊，一邊PO文一邊圈出靈魂現形處，引爆熱議。

另一位鄉民在豬哥亮靈堂圈出疑似靈魂現形處。（翻攝臉書）

命理師鍾絲雨昨看照片後說：「很明顯，豬大哥臉朝向右邊，45度角側身，是穿銀白色的西裝，飄浮在靈堂的右邊，雙手、雙腳都很清楚，臉上也淺淺的笑。」造型很類似12年前在《豬哥會社》的造型，但並非人人都可看到靈體，因每人可看到光的波長不一樣，一般是300至800波長之間。此外她說這是要有一定的福報才可顯現出來，推估是豬哥亮想讓在世的人知道他現在很好。

命理師鍾絲雨說的，就是12年前豬哥亮在《豬哥會社》這套銀白西裝。（資料照）

鄉民爭相留言說真的看見豬哥亮的靈魂，「你們注意看豬哥亮的靈魂在旁邊，我有看到豬哥亮的靈魂在旁邊，我真的有看到」、「有看到豬大哥嗎在右邊！！！！很明顯欸」、「對啊他的頭很明顯」、「我看到影子⋯」、「右邊有人」、「他真的有回去欸...」、「超明顯」、「有」。

命理師鍾絲雨點出豬哥亮靈體位置。（鍾絲雨提供）

先前後事禮儀公司曾說，因為花會謝，所以做新的布置，豬哥亮經紀人昨說靈堂之所以要換臉譜花海，與網友的臆測無關，因為每週靈堂都會微調布置。

命理師鍾絲雨精通元辰宮。（鍾絲雨提供）豬哥亮靈堂28日、29日連2天更新布置。（資料照）

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