孟耿如疑業配網喊抵制 TutorABC發聲明迅速切割

孟耿如分享英文家教平台，遭網友誤解為業配。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人黃子佼自2023年捲入#MeToo事件後淡出螢光幕，老婆孟耿如也鮮少公開露面。不過日前黃子佼一家三口遭目擊出遊，享受天倫之樂。畫面曝光後，孟耿如品牌、戲劇作品遭到抵制，而她過去曾發出接觸英文家教平台的心得，稍早平台方也緊急發出聲明。

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孟耿如去年關閉所有社群平台，直到去年底才重啟，她近來接連分享畫作、冥想，還一連發表2篇長文大談使用家教課程平台心得，她透露學生時期英文總是不及格，如今遇到幽默有趣的老師，讓她持之以恆學習半年，英文大幅進步，還推薦了業務窗口提供參考。

英文家教平台發聲明澄清。（翻攝自臉書）

由於孟耿如發文好似業配文，引發不少網友揚言抵制該英文家教平台，稍早平台「TutorABC」發出聲明，澄清孟耿如是自發在社群平台分享自己的學習體驗，「我們尊重每位學員的想法與表達，但她並非我們的代言人，也與公司沒有商業合作。」

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