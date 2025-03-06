晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

修杰楷、孫志浩同天生日！梧桐妹這樣祝福 網友狂讚「很懂事」

「梧桐妹」Angel一舉動被網友大讚懂事。（翻攝自IG）「梧桐妹」Angel一舉動被網友大讚懂事。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯前後任丈夫孫志浩與修杰楷同樣都在3月6日生日，大女兒「梧桐妹」Angel今在IG限時動態分別PO出與「兩位爸爸」的合照發文，分別祝賀2人生日快樂。

梧桐妹趁爸爸孫志浩生日，Po出多張父女合照。（翻攝自IG）梧桐妹趁爸爸孫志浩生日，Po出多張父女合照。（翻攝自IG）

梧桐妹祝福修杰楷生日快樂。（翻攝自IG）梧桐妹祝福修杰楷生日快樂。（翻攝自IG）

細看她的照片，她先是PO出孫志浩搭肩的父女合照，還不忘放上孫的上半身健壯胸肌照，喊話「HAPPY BIRTHDAY BABA」，接著是她放上和站在背後摟著修杰楷的親暱合照，表示「生日快樂我的修叔叔」，因她的發文對2位爸爸都很「公平」，網友也讚她相當懂事。

賈靜雯發限時動態祝修杰楷生日快樂。（翻攝自IG）賈靜雯發限時動態祝修杰楷生日快樂。（翻攝自IG）

而賈靜雯也不忘PO文放閃，感性對修杰楷喊話，除了祝福「修先生Happy Birthday」，還表示：「修先生，你這座靠山要繼續健康平安快樂，才能承載我們女子團體喔，最幸福的你要許什麼願呢？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中