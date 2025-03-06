修杰楷、孫志浩同天生日！梧桐妹這樣祝福 網友狂讚「很懂事」

「梧桐妹」Angel一舉動被網友大讚懂事。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯前後任丈夫孫志浩與修杰楷同樣都在3月6日生日，大女兒「梧桐妹」Angel今在IG限時動態分別PO出與「兩位爸爸」的合照發文，分別祝賀2人生日快樂。

梧桐妹趁爸爸孫志浩生日，Po出多張父女合照。（翻攝自IG）

梧桐妹祝福修杰楷生日快樂。（翻攝自IG）

細看她的照片，她先是PO出孫志浩搭肩的父女合照，還不忘放上孫的上半身健壯胸肌照，喊話「HAPPY BIRTHDAY BABA」，接著是她放上和站在背後摟著修杰楷的親暱合照，表示「生日快樂我的修叔叔」，因她的發文對2位爸爸都很「公平」，網友也讚她相當懂事。

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賈靜雯發限時動態祝修杰楷生日快樂。（翻攝自IG）

而賈靜雯也不忘PO文放閃，感性對修杰楷喊話，除了祝福「修先生Happy Birthday」，還表示：「修先生，你這座靠山要繼續健康平安快樂，才能承載我們女子團體喔，最幸福的你要許什麼願呢？」

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