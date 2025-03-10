金賽綸家人痛斥女兒被逼死！直指YouTuber是「殺人兇手」

金賽綸（圖左）父親直指YouTuber、前韓國娛樂記者李鎮浩（圖右）是殺人兇手。（翻攝自X、YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故韓星金賽綸2月16日在家輕生，年僅24歲，事件發生至今，讓粉絲仍難接受；韓媒《日刊體育》今（10）刊出三篇金賽綸家人的獨家專訪，金賽綸父親直指YouTuber、前韓國娛樂記者李鎮浩就是殺人兇手，她的親人更悲喊「每天都活在地獄」。

金賽綸父親透露，金賽綸因為李鎮浩發布的影片，活得十分痛苦，更多次想要輕生，無奈最終沒能把女兒從鬼門關前拉回來。

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據悉，李鎮浩曾在今年初發布一則影片，主題有關「金賽綸秒刪貼文，引發結婚猜測後消失」，當時李直說，「兩週前明明還能聯絡的號碼，沒想到經過爭議後又刪除了，這是自省演員該有的態度嗎？」對她進行嘲諷；金賽綸父親表示，就是影片發布的那天，金賽綸試圖做出極端選擇。

金賽綸父親生氣的說，李鎮浩在哀悼期間，葬禮第二、第三天都持續打電話來，「葬禮結束後，回到家又接到他（李鎮浩）的電話。」金父非常疑惑，到底對方是如何獲知他的號碼。

另外一名金賽綸的家人表示，「你知道賽綸因為李鎮浩的影片過得怎麼樣嗎？每天都像在地獄一樣」，解釋酒駕當然不對，但反省同時也做了很多兼職，非常努力活下去，無奈還是讓悲劇發生。

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