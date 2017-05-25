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面對小孩性向 佩甄鼓勵做自己「隱瞞就會痛」

2017/05/25 18:35

李佩甄受《誰來晚餐》邀請，拜訪涂又仁一家人。（公視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「台灣好媳婦」李佩甄受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪因模仿唐綺陽（原名唐立淇）鬧鬼事件而爆紅的涂又仁，從不避諱自己同志身分的他，有一個穩定交往多年的同居男友，兩個人都支持婚姻平權，正巧台灣同婚釋憲案結果昨（24日）出爐，大法官認為現行法律未保障同性婚姻違憲，佩甄也期待有情人終成眷屬，兩人有天能夠合法完婚。

李佩甄受《誰來晚餐》邀請，拜訪涂又仁一家人。（公視提供）

曾經是網紅的又仁，現在是出道藝人，23歲那年獲得台北藝穗節的演出機會，並藉由自編自導自演的作品，正式跟爸媽表明同志身分，母親也不忘吐槽涂又仁小時候會偷拿她的衣服去穿，再長大一點就開始反串，「超受不了的好不好，每天看完《美少女戰士》，就在那裡『我要替月亮懲罰你』。」

李佩甄受《誰來晚餐》邀請，拜訪涂又仁一家人。（公視提供）

為人母的佩甄也能同理涂爸涂媽心情，「我也是當媽媽了之後才真的發現，其實爸爸媽媽的想法都很簡單，就是希望你們快樂而已，然後你選擇這條路可能很辛苦，就會捨不得，我們都會想保護小孩。」佩甄也曾被問過如何面對小孩性向問題，她表示會選擇鼓勵小孩勇敢做自己，「我希望他們很早就告訴我，不要先隱瞞，因為隱瞞就會痛。」

又仁的男友小杰當天也一起共進晚餐，儘管他們交往即將邁入第7年，小杰顧及家人因素並沒有露臉，佩甄知道又仁和小杰有結婚的打算，也盼望有天他們能成為合法的配偶，「很樂見台灣的文化上的進步，還有觀念上的進步，我們思想、各方面的進步、要更開放，然後大家可以接受，不是只有接受，應該是給祝福，不是用很偏見的方法去評斷很多的事情。」本集將於週五（5/26）晚間9點在公視頻道播出。

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