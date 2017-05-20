樂團主唱突上吊身亡 妻子質疑與焦慮症處方藥有關

「聲音花園樂團」主唱克里斯康奈爾，日前在底特律舉辦演出後不久，就被發現陳屍在下榻飯店房中，享年52歲。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕油漬搖滾先驅、知名搖滾樂團「聲音花園樂團」主唱克里斯康奈爾（Chris Cornell），在美國時間17日晚間結束演出的數小時後，竟被發現脖子上套著繩索、倒臥在下榻飯店房間內，當時已無呼吸心跳，雖然友人急忙打了911電話報案，不過當救護人員趕抵現場後，他仍被當場宣布死亡，享年52歲。後來初步的屍檢結果在隔天就出爐，警方證實克里斯康奈爾的死因是上吊自殺，震驚各界；而他的妻子薇琪一天後，終於打破沉默來談論丈夫之死，除了表達悲痛欲絕的心情外，也認為克里斯康奈爾並非蓄意自盡，而可能是服用過量焦慮症處方藥「安定文」（Ativan）有關。

克里斯康奈爾在上吊身亡前數小時，才結束與「聲音花園樂團」成員們一起進行的演出。（歐新社）

薇琪康奈爾在丈夫死後隔天發表了一份公開聲明，先是難過表示：「克里斯的死是無法以言語訴說的痛，也在我心中創造了一個永遠不會被填滿的大空洞」，接著大讚他是個優秀的好丈夫、好爸爸，在母親節當天甚至還抽空飛回家陪伴家人，甚至直到演出當天要飛去底特律之前，都還在花時間陪3個孩子，並與自己在計劃討論在陣亡將士紀念日要去做些什麼。薇琪透露，在丈夫完成演出後，2人通了電話，但是她當下就發現了老公的異狀，克里斯的神智似乎已經有些不清醒，說起話來也有些含糊不清，他解釋自己可能是因為多吃了一兩錠「安定文」才這樣，隨後她便馬上連絡同在底特律的相關人士，希望他們去幫忙查看老公狀況，沒想到就目睹了他已經倒地斷氣了的畫面。



克里斯康奈爾（後排左）的妻子薇琪康奈爾（最右），認為丈夫不會選擇自殺來傷害深愛的孩子們，並懷疑是因為他服用了過多了焦慮症處方藥「安定文」，才會導致這樣的結果。（Getty Images）

一夕之前痛失丈夫的薇琪，在接受《E! News》訪問時就表示：「所發生的這一切都令人十分費解，我也希望進一步的檢驗報告能提供更多細節，我知道他深愛著我們的孩子，因此絕對不會選擇自殺來傷害他們。」而家屬的法律代表也認為，由於目前屍檢的毒物報告仍未出爐，大家都不清楚克里斯身上究竟發生了些什麼，亦或是有沒有什麼成份會影響他去做這樣的事情，透露焦慮症處方藥「安定文」是因為克里斯康奈爾曾有藥物成癮的現象，才會開立給接受治療後正在恢復期的他，並說道：「家屬認為如果克里斯選擇自殺，他可能並不清楚自己正在做些什麼，而藥物或者其他成份有可能影響了他當時的狀態。」

克里斯康奈爾的毒物報告仍有待更進一步的屍檢結果出爐。（歐新社）

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