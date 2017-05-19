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數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡

2017/05/19 10:43

「聲音花園樂團」主唱克里斯康奈爾日前在底特律舉辦演出後不久，就被發現陳屍在下榻飯店房中，享年52歲。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕知名搖滾樂團「聲音花園樂團」（Soundgarden）以及「音魔合唱團」（Audioslave）主唱克里斯康奈爾（Chris Cornell），原本與聲音花園樂團成員於美國時間17日在底特律州的福克斯劇院才剛完成一場演出，不料當晚就傳出他就傳出他突然猝逝的消息，享年52歲，而死因在屍檢後也被確認是上吊自殺的，震驚各界。

「聲音花園樂團」成員；最左為克里斯康奈爾。（路透社）

根據《Variety》報導，克里斯康奈爾17日才剛與聲音花園樂團成員們完成演出，數小時後就被發現陳屍在下榻的飯店房間中，底特律警方對此就表示：「我們在凌晨12點左右，接到一通來自美高梅大酒店（MGM Grand Casino Hotel的911報案電話，一名友人接到來自克里斯康奈爾妻子的來電後，去房間查看毫無回應的他的狀況，沒想到就發現他倒臥在廁所地板上喪失了意識。」而在救護人員趕抵現場後，發現克里斯康奈爾脖子上套著繩子，之後則不幸地被當場宣布死亡，但當時死因未明，警方也只透露可能會朝自殺方向偵辦。

克里斯康奈爾在結束演出後數小時，就被發現倒臥在飯店房中，隨後被救護人員在當場宣布死亡。（美聯社）

而一天之後，克里斯康奈爾的屍檢結果就迅速出爐，底特律州的偉恩郡法醫師辦公室（Wayne County Medical Examiner's Office）在18日就對此發表了聲明：「法醫已經完成對52歲克里斯康奈爾，也就是這位昨晚不幸死在底特律的聲音花園樂團主唱的屍檢，他確切的死因已經被證實是上吊身亡。」雖然目前已經確定了克里斯康奈爾的死因，不過完整的屍檢報告仍然還沒出爐，因此目前沒有更進一步的詳細資訊。

底特律州的偉恩郡法醫師辦公室在屍檢後，確認克里斯康奈爾是上吊身亡。（翻攝自偉恩郡臉書）

而由於克里斯康奈爾走得實在太突然，他的妻子、朋友及粉絲們都大受打擊，發言人對此則表示：「這位歌手的家人感謝歌迷一直以來對他的愛，並請求在這個艱難的時候，能尊重家屬的隱私。」克里斯康奈爾所屬的聲音花園樂團是在1984年創立的，也曾在1995年獲得2個艾美獎獎項的肯定，可惜樂團在2年後就解散；之後他單飛加入了音魔合唱團，而聲音花園樂團也在2010年再次重組回歸發表新作品，自今年4月下旬也開始新一波的巡演，原本計劃於5月27日結束，沒想到現在竟發生這樣的憾事，令人不勝唏噓。

歌迷在克里斯康奈爾故鄉西雅圖以鮮花來弔唁他。（法新社）

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