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不甩高金素梅提案 公視秀法規當場打臉

2017/05/18 21:45

立委高金素梅。（資料照）

〔記者鍾智凱／台北報導〕立委高金素梅日前提案，認為公視節目製作資訊不夠公開透明，要求以後公視要公開製作廠商、預算經費等資訊，1個月內提改善報告。

今先是政大教授馮建三投書，「提案是侵犯公視的自主，或是正當的監督，應該辨明。」公視稍晚召開董事會更大動作反擊，表示按照法規來說，如果高金素梅對公視政策或產製內容有任何指教，建議依循監督機制，向董事會反應。

✦公視聲明✦

針對立法院高金素梅委員日前要求本會召開「公視連續劇企劃案受理程序與工作流程辦法」公聽會，經過五月十八日公視董事會討論，決議停止召開，並發表如下聲明：

一、公共電視文化事業基金會為財團法人組織，並非政府機關，無法源基礎可在立法院舉辦公聽會。

二、本會感謝立法委員對公視的關心，針對委員的建議，將由董事會召開「節目諮詢委員會」，邀集學者專家與製作團隊舉行會議，針對現行「連續劇企劃案受理程序與工作流程辦法」進行討論，會議結果將依據公共電視法第35條之規定，對外公開。

三、公共電視法第11條規定：「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉......。」誠然，製播獨立不等於不受監督。組織上，公視每一位董、監事都是由立法院依黨派比例組成的審查委員會，以四分之三的多數決同意產生；程序上，公視依相關法規規定，亦有明確的監督、問責機制。是以，如果立法委員對本會政策及產製內容有任何指教，建議依循上述監督機制向董事會反應，本會將秉持專業進行研議。

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