想當周子瑜第二！ 韓國SM娛樂赴學校海選

韓國SM 經紀公司首度來台海選。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕韓國娛樂潮流襲捲全球，韓國排名前3名的SM（Star Museum）娛樂，今天首度來台灣莊敬高職表演藝術科舉行選秀活動，挑選有潛力的才藝新人，先在台灣分公司當練習生，然後擇優安排前往韓國受訓演出，共有目3百多位高職生及10多位國中生參加選秀，想為一圓明星夢，接受更大的挑戰。

莊敬高職表演藝術科主任朱振威說，SM與YG娛樂、JYP娛樂並稱為韓國3大娛樂經紀公司，專門培養藝人和行銷企劃，享有著亞洲造星工廠的美譽，目前旗下星光閃閃，代表藝人有BoA、張力尹、S.E.S.、東方神起、 Super Junior、少女時代、SHINee、f（x）、EXO、Red Velvet、NCT， 演員金旻鍾、李在龍、尹多勳、柳好貞、李沇熹、Sulli、崔鍾允、金伊安等人，旗下SM C&C則有演員張東健、韓彩英、金荷娜、宋再臨等人。

SM今年在5月及6月在台灣規劃兩波海選行程，第一波在莊敬高職針對在學的高中及國中生進行選秀，校方鼓勵1至3年級表藝科學生踴躍報名參與，就算是吸收舞台經驗也好，參加學生昨天分批上台演出歌唱及舞蹈才藝，受到韓方經紀人囑目的再單獨表演，入選名單將於6月公布。

朱振威說，國、高中的青少年可塑性高，適合長期栽培訓練，就讀莊敬表藝科的體能要求原本就不輕鬆，每天的體能訓練及專業舞蹈和課餘練習時間就要10小時，未來如果被韓國經紀公司選為練習生，還要付出加倍的努力和時間。

參加海選的一年級學生許庭瑄說，她從小就愛唱歌，念表藝科希望能加強本職學能，這次若能被SM公司挑中，她一定會好好珍惜，學生羅子儀說，她的專長是舞蹈，很希望能去韓國，有信心接受挑戰，學生陳斌的舞藝讓SM經紀人印象深刻，他以成為職業舞者為目標，平常除了上課之外，還花很多時間自主練習，「要把握每個機會，全力以赴才會夢想成真的可能」。