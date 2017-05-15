限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切

2017/05/15 10:15

來自台灣的嫩男練習生賴冠霖最近因參與選秀節目《PRODUCE 101》第2季受關注，不過在台灣就開始背、去了南韓也還在背的愛包（左圖）卻被韓媒抓包是仿品。（合成圖，翻攝自Dispatch、臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕來自台灣台北的17歲嫩男賴冠霖，最近因以「Cube娛樂」練習生身份參加南韓Mnet電視台所推出的大型選秀節目《PRODUCE 101》受到關注；然而，在節目正式開播之前，賴冠霖也因為曾在與粉絲互動交流的活動上，於一封親筆自介文中，寫上自己是來自「中國台灣」，引發國籍爭議，讓中國網友們高潮、同時引發台灣網友的不滿。雖然如此，不過賴冠霖後來在節目中表現越來越好，截至第6集期節目為止排名第5，上周與金鐘炫、金泰民、 張文福一起表演的《怯》個人畫面中，更創造本季節目瞬間最高收視率，達到3.5%，實力顏值都不容小覷。只是，現在他竟被韓媒挖出過去在台時就常背的愛包，竟是「A貨」仿品，整個糗翻天。

賴冠霖在上周節目中排名第5。（翻攝自Mnet）

via GIPHY

賴冠霖上周在節目中表演《怯》的個人畫面，創造本季節目瞬間最高收視率，達到3.5%。（翻攝自微博）

日前有粉絲拍下一張賴冠霖私下穿著條紋上衣、背著也是條紋模樣運動風後背包的照片，但這個背包似乎有些不對勁，韓媒《Dispatch》就眼尖發現賴冠霖所背的背包根本是仿品，從品牌「VANS」變成了「VANZA」，上面標語也從「VANS OFF THE WALL」變成「VANZA OF THE WORLD」，拿出正品一比對，還真的是所謂的「A貨」。不僅如此，《Dispatch》更挖出賴冠霖過去還在林口國中唸書時與同學們所拍下的舊照，也驚現這個仿品包包，證明這個背包其實是他還過去就有在用的愛包。雖然被抓包背A貨品糗糗的，不過台灣網友們看了則紛紛表示：「覺得害羞，但國小開始背可能是媽媽菜市場買的，愛惜東西推一個」、「很有夜市感XDDDD 好像在看隔壁鄰居小孩好親切！

賴冠霖所背的A貨包（左）與正品（右）款式雖然相似，但品牌名稱還有標語卻是完全不同。（合成圖，翻攝自Dispatch）賴冠霖被翻出過去在台就讀林口國中時期的舊照，被發現他早在當時就已經開始背那個「A貨包」。（翻攝自Dispatch）

相關新聞

推薦新聞
糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切 糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切
2017/05/15 10:15
公司遭收購 漫威教父打造中國英雄 公司遭收購 漫威教父打造中國英雄
2017/05/15 09:30
不信全球暖化…《不願面對的真相2》打臉川普 不信全球暖化…《不願面對的真相2》打臉川普
2017/05/15 09:24
代表作僅渡邊直美 吳宗憲酸博焱「別再當廢咖」 代表作僅渡邊直美 吳宗憲酸博焱「別再當廢咖」
2017/05/14 22:30
金泰希聽到了嗎？ Rain鬆口想生女孩 金泰希聽到了嗎？ Rain鬆口想生女孩
2017/05/14 21:38
朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物 朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物
2017/05/14 19:37
怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了 怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了
2017/05/14 18:47
羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道 羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道
2017/05/14 18:33
方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援 方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援
2017/05/14 18:19
年少遭媽媽賞巴掌 華仔爆氣「冷戰一整年」 年少遭媽媽賞巴掌 華仔爆氣「冷戰一整年」
2017/05/14 17:03
恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜 恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜
2017/05/14 15:33
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
（影音）豐臀金3歲女兒受夠了！崩潰對狗仔怒喊「別拍了」 （影音）豐臀金3歲女兒受夠了！崩潰對狗仔怒喊「別拍了」
2017/05/14 13:10
周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌 周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌
2017/05/14 11:02
貝克漢想砸2.7億購入加勒比海小島送貝嫂 歡慶相識20周年 貝克漢想砸2.7億購入加勒比海小島送貝嫂 歡慶相識20周年
2017/05/14 10:04
節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊 節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊
2017/05/14 08:28
（影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬 （影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬
2017/05/14 07:23
死不認小13歲嫩妻先有後婚？ 男偶像這樣說 死不認小13歲嫩妻先有後婚？ 男偶像這樣說
2017/05/13 22:31
吃飯鋪報紙 郭富城嫩妻挨批沒品味 吃飯鋪報紙 郭富城嫩妻挨批沒品味
2017/05/13 22:04
《101》又惹議！ 工作人員爆假搜身真性騷擾 《101》又惹議！ 工作人員爆假搜身真性騷擾
2017/05/13 20:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.