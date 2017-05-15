糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切
來自台灣的嫩男練習生賴冠霖最近因參與選秀節目《PRODUCE 101》第2季受關注，不過在台灣就開始背、去了南韓也還在背的愛包（左圖）卻被韓媒抓包是仿品。（合成圖，翻攝自Dispatch、臉書）
〔記者陳昱均／綜合報導〕來自台灣台北的17歲嫩男賴冠霖，最近因以「Cube娛樂」練習生身份參加南韓Mnet電視台所推出的大型選秀節目《PRODUCE 101》受到關注；然而，在節目正式開播之前，賴冠霖也因為曾在與粉絲互動交流的活動上，於一封親筆自介文中，寫上自己是來自「中國台灣」，引發國籍爭議，讓中國網友們高潮、同時引發台灣網友的不滿。雖然如此，不過賴冠霖後來在節目中表現越來越好，截至第6集期節目為止排名第5，上周與金鐘炫、金泰民、 張文福一起表演的《怯》個人畫面中，更創造本季節目瞬間最高收視率，達到3.5%，實力顏值都不容小覷。只是，現在他竟被韓媒挖出過去在台時就常背的愛包，竟是「A貨」仿品，整個糗翻天。
賴冠霖上周在節目中表演《怯》的個人畫面，創造本季節目瞬間最高收視率，達到3.5%。（翻攝自微博）
日前有粉絲拍下一張賴冠霖私下穿著條紋上衣、背著也是條紋模樣運動風後背包的照片，但這個背包似乎有些不對勁，韓媒《Dispatch》就眼尖發現賴冠霖所背的背包根本是仿品，從品牌「VANS」變成了「VANZA」，上面標語也從「VANS OFF THE WALL」變成「VANZA OF THE WORLD」，拿出正品一比對，還真的是所謂的「A貨」。不僅如此，《Dispatch》更挖出賴冠霖過去還在林口國中唸書時與同學們所拍下的舊照，也驚現這個仿品包包，證明這個背包其實是他還過去就有在用的愛包。雖然被抓包背A貨品糗糗的，不過台灣網友們看了則紛紛表示：「覺得害羞，但國小開始背可能是媽媽菜市場買的，愛惜東西推一個」、「很有夜市感XDDDD 好像在看隔壁鄰居小孩好親切！」
賴冠霖所背的A貨包（左）與正品（右）款式雖然相似，但品牌名稱還有標語卻是完全不同。（合成圖，翻攝自Dispatch）賴冠霖被翻出過去在台就讀林口國中時期的舊照，被發現他早在當時就已經開始背那個「A貨包」。（翻攝自Dispatch）
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