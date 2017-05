糗翻!賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切

來自台灣的嫩男練習生賴冠霖最近因參與選秀節目《PRODUCE 101》第2季受關注,不過在台灣就開始背、去了南韓也還在背的愛包(左圖)卻被韓媒抓包是仿品。(合成圖,翻攝自Dispatch、臉書)

〔記者陳昱均/綜合報導〕來自台灣台北的17歲嫩男賴冠霖,最近因以「Cube娛樂」練習生身份參加南韓Mnet電視台所推出的大型選秀節目《PRODUCE 101》受到關注;然而,在節目正式開播之前,賴冠霖也因為曾在與粉絲互動交流的活動上,於一封親筆自介文中,寫上自己是來自「中國台灣」,引發國籍爭議,讓中國網友們高潮、同時引發台灣網友的不滿。雖然如此,不過賴冠霖後來在節目中表現越來越好,截至第6集期節目為止排名第5,上周與金鐘炫、金泰民、 張文福一起表演的《怯》個人畫面中,更創造本季節目瞬間最高收視率,達到3.5%,實力顏值都不容小覷。只是,現在他竟被韓媒挖出過去在台時就常背的愛包,竟是「A貨」仿品,整個糗翻天。

賴冠霖在上周節目中排名第5。(翻攝自Mnet)

via GIPHY

賴冠霖上周在節目中表演《怯》的個人畫面,創造本季節目瞬間最高收視率,達到3.5%。(翻攝自微博)

日前有粉絲拍下一張賴冠霖私下穿著條紋上衣、背著也是條紋模樣運動風後背包的照片,但這個背包似乎有些不對勁,韓媒《Dispatch》就眼尖發現賴冠霖所背的背包根本是仿品,從品牌「VANS」變成了「VANZA」,上面標語也從「VANS OFF THE WALL」變成「VANZA OF THE WORLD」,拿出正品一比對,還真的是所謂的「A貨」。不僅如此,《Dispatch》更挖出賴冠霖過去還在林口國中唸書時與同學們所拍下的舊照,也驚現這個仿品包包,證明這個背包其實是他還過去就有在用的愛包。雖然被抓包背A貨品糗糗的,不過台灣網友們看了則紛紛表示:「覺得害羞,但國小開始背可能是媽媽菜市場買的,愛惜東西推一個」、「很有夜市感XDDDD 好像在看隔壁鄰居小孩好親切!」

賴冠霖所背的A貨包(左)與正品(右)款式雖然相似,但品牌名稱還有標語卻是完全不同。(合成圖,翻攝自Dispatch) 賴冠霖被翻出過去在台就讀林口國中時期的舊照,被發現他早在當時就已經開始背那個「A貨包」。(翻攝自Dispatch)