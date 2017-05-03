（獨家）婆媳連心！《還珠》舵手護航瓊瑤 「第三代惡意詆毀」

「華文創」董事長、瓊瑤兒媳婦何琇瓊。（翻攝自微博）

〔記者鍾智凱／台北報導〕瓊瑤拒讓平鑫濤插鼻胃管，與平鑫濤前妻的3個子女都槓上，連孫女孫子都跳出聲援平家人，聯手平雲護平鑫濤；瓊瑤頻挨打，造成整個世間僅剩她1人在可園中PO文自捍立場，昨兒媳婦何琇瓊心痛聲援，認為平家人連第三代都扯出，接連反擊已走鐘。

瓊瑤（右）透露老公平鑫濤（左）已住院400多日。（資料照，記者臺大翔攝）

何琇瓊是瓊瑤兒媳，也是20年前推起夯劇《還珠格格》的製作人，丈夫陳中維就是瓊瑤與前夫慶筠所生，她昨受訪表示，這整件事「只有選擇，沒有對錯」，但唯一讓她無法忍受的，便是這些選擇明明已經離第三代很遠了，為何要攻擊婆婆瓊瑤，「第三代參與的很少，我認為他們這樣這不應該。」

何琇瓊透露瓊瑤籌備出書已久，當中有瓊瑤的隨筆，也包含人事感慨與種種回憶，對於平雲形容「難以理解您這一連串發文的目的，除了為了出書，所求為何」，何琇瓊訝異說：「知道想要出書很久了，但這些內容沒什麼問題。」

平雲與女兒昨聯手發聲明，「一系列嚴重偏離事實的貼文…多年來對於瓊瑤女士一直以禮相待…一再隱忍許多莫須有的指控…貶損、醜化我們來凸顯您照顧父親的偉大…」，讓何琇瓊聽了說：「我不能接受的是，這些孫子輩這樣對一個長輩惡意詆毀，發表這些攻擊性的字眼，我感到很遺憾。」

平雲女兒代父發聲明反擊阿嬤瓊瑤。（翻攝自臉書）

目前平鑫濤住院已428天，瓊瑤約一周去復健中心探視3次，何琇瓊雖長年在外拍戲，但只要一回台灣，就會陪同瓊瑤前去探視，她說：「現在狀況就是趨於穩定，但會如何都很難說。」

隨著平雲、平瑩、平珩接連嗆聲，外加平家孫子女助陣，瓊瑤也不甘示弱接連PO文，已演變為平家人與陳家人（瓊瑤本名陳喆）雙方正式撕破臉，但目前瓊瑤非常熟悉臉書操作，都親自下海使用，以可園連日火力來看，一般認為瓊瑤必為尊嚴拚死續砲對方。