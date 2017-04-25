拉麵控注意！ 米其林一星拉麵Tsuta蔦登台

TSUTA蔦所供應的「招牌醬油拉麵」，嚴選全雞及海瓜子、魚乾、每天耗費長時間熬製高湯湯底，清爽不膩，帶有鮮香，與多數引進台灣的日本拉麵，走濃郁的湯頭有所區隔。295元。（記者凃盈如攝）



〔記者凃盈如／台北報導〕世界第一碗一星拉麵 「Tsuta蔦」去年底於新加坡開出海外第1家店，全球海外第2站，將於4月27日正式開幕，獨家進駐HOYII北車站，全店以木質、簡約、明亮的設計風格，打造簡約精緻的用餐空間，販售招牌的醬油拉麵以及人氣熱賣的鹽味拉麵，價格各為295元，另販售使用特選肩胛肉特製的開胃料理「炙燒骰子丼」、「燒烤梅花丼」，各100元。和億生活集團執行長林晉頡提到，他第一次在東京吃到蔦拉麵，被鮮香的湯頭驚豔，吃完麵才想講話，溏心蛋滑嫩，蛋黃色澤和蛋汁也漂亮美味，預計今年將再展1～2家分店，不排除於中南部設點。

TSUTA蔦日本社長大西祐貴。（記者凃盈如攝）



Tsuta蔦店內目前規劃僅18席吧台座位，每天僅限量供應400碗，要吃上這碗美味可要一早來排隊，目前店家規劃每日上午10點發放「時段整理券」，依順序發放3個時段的券：11:00～14:00、14:00～17:00、17:00～21:00。

TSUTA蔦鹽味拉麵。湯底則混合沖繩海鹽、蒙古岩鹽採特殊比例調製成的鹽味醬汁，加入特製松露油，呈現別於傳統鹽味拉麵的獨特風味（和億生活集團提供）

此外，統一時代百貨台北店日前也引進的東京拉麵之王姊妹店「豚骨一燈」，開幕近一個月，用餐時間仍大排長龍，有別於麵屋一燈使用雞骨湯，豚骨一燈採用豚骨、魚乾熬製湯頭，招牌為「濃厚魚介拉麵」，強調魚乾和豚骨之間結合的豐厚口感，另外，還推出「一燈白豚拉麵」、「豚骨魚介沾麵」、「辛十二香拉麵」等，每碗售價190元至300元不等，其中辛十二香拉麵是專為台灣特創，添加了香菜提味。

TSUTA蔦的用餐空間走簡潔明亮的日式風格，座位18席。（和億生活集團提供） TSUTA蔦炙燒骰子丼。選用鮮甜豬肩胛肉，以最佳口感的厚度，在高溫下快速燒烤鎖住肉汁，淋上產自新鮮洋蔥製成的醬汁，配上日本越光米，100元。（和億生活集團提供） 「豚骨一燈」的必點招牌「濃厚魚介拉麵」，湯頭以獨家黃金比例調和豚骨與魚介，以中火慢煮呈現出不鹹膩、不厚重的濃鮮湯頭，呈現令人難忘的多層次味蕾饗宴。台灣初登場的暖心料理「辛十二香拉麵」；運用5種味噌和10餘種辛香料，並巧妙的以香菜挑起食慾，是社長為女性特別製作無負擔湯頭，溫潤適中的辣度能帶來暖心、暖胃的濃濃幸福感。（統一時代百貨提供）