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《金牌特務2》正式預告釋出 領便當的柯林佛斯終於復活現身！

2017/04/25 14:39

在上一集中領便當的柯林佛斯，這次終於在續集《金牌特務：機密對決》中重新現身。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕備受全球影迷期待的續集電影《金牌特務：機密對決》，今釋出首支正式預告，有別於上一個短短15秒把一堆畫面濃縮在一起的前導預告，這次的完整預告除了炸爽炸滿之外，最讓人興奮得還是上一集被賜死柯林佛斯終於驚喜現身，而詐死的他新造型也戴上眼罩，讓人更加好奇「哈利」到底是怎麼挺過來的。

《金牌特務：機密對決》同樣由馬修范恩執導，找回原班底塔倫伊格頓、馬克史壯、柯林弗斯演出，並加上查寧塔圖、荷莉貝瑞、茱莉安摩爾等新角色。主要劇情描述，英國的金士曼總部遭到摧毀後，特務們發現美國也有一個同盟秘密組織「Statesman」，組成紳士與牛仔的另類組合，共同對抗殘暴無情的邪惡勢力。而預告中最吸睛的無疑就是柯林佛斯復活，究竟他是怎麼死而復生，接下來又要怎麼跟劇情做結合，還是得等9月入戲院一探究竟。

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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