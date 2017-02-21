孔侑都輸惹！朴寶劍身價漲2億奪廣告王
2017/02/21 09:28
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星朴寶劍演出韓劇《請回答1988》走紅， 之後又和金裕貞搭檔主演《雲畫的月光》人氣爆紅，晉升成為亞洲當紅男神，身價也跟著飆漲，成為2017年第一季的廣告人氣王。
朴寶劍有禮貌又善良的個性不只受到粉絲喜愛，也讓廣告商們爭相請他為自家品牌建立好形象，《日刊體育報》報導，朴寶劍爆紅後，廣告身價從4億韓元（約台幣1160萬元）漲至6億韓元（約台幣1740萬元），手中的品牌代言甚至高達21支，榮登第一季廣告人氣王。第二名則是以夯劇《燦爛的守護神》（原名：《鬼怪》）紅遍亞洲的孔侑，及以《來自星星的你》竄紅的「督教授」金秀賢，2人代言價碼同為9億韓元（約台幣2610萬元）。
孔侑（左）及金秀賢（右）並列第二名。（合成圖，翻攝自網路、資料照）
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