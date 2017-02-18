談判破裂！《猩球崛起》導演不接導新《蝙蝠俠》了

馬特里夫斯（右上）與華納兄弟影業的談判破裂，將不會成為《蝙蝠俠》的新導演。（翻攝自WhatCulture）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自從上月底「小班」班艾佛列克宣告將退出原本將由他自導自演的新《蝙蝠俠》電影導演位置、專心在演出上面後，外界就對於該片的新導演人選相當關心。上周原本傳出憑藉接棒《猩球崛起》系列電影而受到矚目的馬特里夫斯（Matt Reeves）有望出線，甚至傳出已經與片商方面進行了初步接觸與討論，看來接手機會相當高；不料，今天卻傳出雙方談判已破裂，馬特里夫斯已經正式被判出局，不會成為《蝙蝠俠》的新導演。

小班認為演出及導演這部新蝙蝠俠電影都需要投入大量心力，因此認為自己只能選擇專心做一個而無法兩樣都兼顧，才會決定卸下導演職責。（合成圖，翻攝自網路）

根據《The Hollywood Reporter》報導，有消息來源指出馬特里夫斯與華納兄弟影業方面的協商已經破裂，確定不會接棒小班成為《蝙蝠俠》的新導演；只是，他們似乎也還沒把話說死，透露若雙方之後冷靜下來，還是有可能繼續進行後續的討論。至於在馬特里夫出局後，目前其他可能接手的導演名單還包含《異形》、《絕地救援》的雷利史考特（Ridley Scott）以及《暫時停止呼吸》的費德阿瓦雷茲（Fede Alvarez）等，讓人十分好奇最後會獎落誰家。

雷利史考特（左）以及費德阿瓦雷茲（右）都是其他可能接棒執導《蝙蝠俠》的人選之一。（合成圖，翻攝自Following The Nerd、Zimbio）