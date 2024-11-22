嗆台南Josh「體育圈沒這種人」！女記者不堪輿論道歉了

台南Josh遭一名電視台體育線記者嗆「體育圈沒這種人」。（組合照，翻攝自Threads、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕棒球網紅「台南Josh」憑藉分析MLB、美國職棒以及中華職棒而聞名，近日卻遭一名體育線女記者暗指體育圈沒「Josh」這個人，而本尊「台南Josh」聞訊後感到莫名其妙，無奈嘆不知是怎麼惹到人。如今，該名記者慘遭大批網友炎上譙爆，最終因不敵輿論壓力而發文向外界致歉。

電視台一名體育線女記者近日在IG曬出「台南Josh」的照片稱「昨天有人問我說體育圈有人有他的電話嗎？」但她卻向對方表示：「誰說他是體育圈？我們圈子裡沒有這種人。」等同否定「台南Josh」存在於體育圈。對此，「台南Josh」則無奈回應：「我永遠都不知道我是怎麼惹到人的...」更表明無意進入體育圈，對於相關評論感到無力。

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該電視台體育線女記者發文向外界致歉。（圖片經馬賽克處理，翻攝自Threads）

事件曝光後，該名女記者遭大批網友群起圍剿，最終抵不過輿論壓力發文致歉，她表示關閉社群是因為人在日本進行採訪，「我真的沒有時間分神，只希望為台灣和中華隊紀錄這一刻，因為一篇我的觀感限時動態引起大家討論我很抱歉，因為這時刻大家應該全心關注今天比賽，卻因為我的發言引起爭議，這是我的個人立場，但請不要波及我的公司謝謝。」

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