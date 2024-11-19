心臟才動完手術！趙少康「跌倒進加護病房」最新近況曝

趙少康。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕趙少康前陣子剛完成開「心」手術，在告假一個多月後，本月中才重回攝影棚錄影。不過今（19）日他突在社群上透露自己上周三在家摔了一跤，肝臟邊角破裂、內出血，並透露最新近況。

趙少康透露上週三在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，最後是救護車送去醫院的，「這還是我一輩子第一次上救護車。晚上以前幫我們開膽的蘇正熙教授來看我，並做超音波，肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑，蘇主任怕發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，週一已大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。」

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後來他檢討事件發生原因提到，「一是血壓太低時不可站立，二是術後我動作要慢，偏偏我什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉『快』這個毛病，三是大手術後要充份休息，我休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。」

而他11／11才回歸T台《少康戰情室》，電視台稍早也證實，主持人趙少康因身體因素已向節目請假，回歸時間仍須視身體狀況而定，「目前節目暫時由代班主持人主持，謝謝大家的關心。」

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