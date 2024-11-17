女優大亂鬥！河北彩伽竟爆「最後一次」 AV達人曝拒拍內幕

日本AV女星河北彩伽。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女星河北彩伽（原名：河北彩花）擁有清純外型及傲人身材，憑藉精湛演技和滿滿的女友感，深受大批粉絲喜愛，甚至被譽為「三上悠亞的接班人」。她近日在社群發文透露，在新作中將有一大突破，不過她自爆，「這是我的第一次，也是我最後一次。」

河北彩伽日前在社群平台X上宣傳新片，也就是日本知名片商S1的「20周年紀念作品」，集合旗下24位女優共同演出。對此，河北彩伽坦言，她曾嘗試過各類型的作品，這次是自己認為絕對不可能參與的，不過經過多次討論，她還是決定出演。她強調，「這是我的第一次，也是我最後一次的共演！」她也說，自己會盡最大的努力，「如果能被很多人欣賞的話，我會很高興。」

河北彩伽於社群平台X宣傳新作。（翻攝自X）

河北彩伽的貼文曝光後，AV達人一劍浣春秋隨即在論壇《playno1》興奮直呼，「衝著她這句話我就馬上預購了！」不過，他分析，從河北彩伽的發文來看，她其實一點都不想共演，只是因為片商慶祝成立20週年，經過很多人的「說服」，她才勉為其難答應，現在既然已完成任務，就也無須在躲藏，直接公開說清楚，沒有第二次。

此外，一劍浣春秋指出，其實在拍攝期間，河北彩伽曾在粉絲團透露，這次的拍攝對她來不是很好的感受，再加上在心理上本就排斥這樣的演出，就連經紀人都發現她在拍攝時臉色不佳。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法