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娛樂 歐美

《APT.》發燒點擊破3.7億 ROSÉ個人出輯謝泰勒絲「她想保護我」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕韓團人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ近期與火星人布魯諾合作的新歌《APT.》太洗腦，全球發燒，在YouTube的官方版MV點擊已超過3.74億次，ROSÉ也預計12月初推出個人專輯《 Rosie》，她受訪時談到，西洋天后泰勒絲對於她個人出擊給予很多忠告，「她想要保護我！」

ROSÉ在《i-D》封面故事分享個人出擊心情。（翻攝自IG）ROSÉ在《i-D》封面故事分享個人出擊心情。（翻攝自IG）

ROSÉ登上《i-D》封面，受訪時提到泰勒絲對於她要出個人專輯給了一些寶貴建議，ROSÉ還提到她對泰勒絲的印象：「她就是這樣一個女孩中的女孩！」

談到和泰勒絲見面情形，ROSÉ說：「我告訴她，我是她的超級粉絲，只是我有一些問題。」泰勒絲大方說：「讓我來幫妳吧。」ROSÉ說：「泰勒絲非常願意幫助我。」甚至在兩人聚會期間交談時，泰勒絲還給了她的電話號碼。

泰勒絲被形容是最酷的女生。（翻攝自IG）泰勒絲被形容是最酷的女生。（翻攝自IG）

對於泰勒絲的暖心，ROSÉ說：「我真的很感謝她，因為當時我有點快要溺水的感覺。」ROSÉ還形容泰勒絲：「她確實是最酷的，是一個女孩中的女孩，她告訴我『一定要照顧好這個、這個和這個』，像是一些後勤工作。」

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