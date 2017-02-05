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加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲

2017/02/05 10:00

加拿大導演、攝影師兼海洋學家羅布史都華的遺體3日在佛羅里達220英呎的水底下被發現。（翻攝自CBC）

〔記者陳昱均／綜合報導〕加拿大導演、攝影師兼海洋學家羅布史都華（Rob Stewart），在22歲時獨立拍攝並產製了海洋生態紀錄片《鯊魚海洋》 （Sharkwater），想要替被冠上「海洋恐怖生物」的鯊魚平反，認為牠們是善良而重要的海洋生物，而現在在非法捕魚業濫捕的情況下，令牠們瀕臨絕種，透過這部片來講述保護鯊魚以及海洋生態的重要性，在國際上各大影展上獲得了超過40個獎項的肯定。最近，羅布史都華正在籌備拍攝鯊魚海洋》的續集，但沒想到他日前下海浮潛拍攝時，竟傳出不幸溺斃在海中的意外，享年37歲。

羅布史都華22歲時拍攝了海洋生態紀錄片《鯊魚海洋》，呼籲人們保護鯊魚保證海洋環境和生態平衡。（翻攝自網路）

羅布史都華從小就熱愛海洋生態，青少年時期便開始海底攝影的工作，18歲時更正式成為浮潛訓練員，後來也擔任自由記者及加拿大野生動物聯盟（Canadian Wildlife Federation）雜誌的主攝影師，當時就獲獎無數。羅布史都華為了向世人闡述保護鯊魚的重要性，在22歲時就獨立撰寫並拍攝紀錄片鯊魚海洋》，不僅風光奪得許多國際級獎項的肯定，該片在2013年更一舉成為加拿大最高票房的紀錄片。今年初左右，羅布史都華開始在佛羅里達拍攝鯊魚海洋》續集，上月31日他與潛水夥伴下海拍攝時，就不幸發生了意外，2人在進行深海浮潛後，拍攝夥伴浮上水面時就已喪失意識，而羅布史都華更是不見人影，令拍攝團隊十分焦急。

羅布史都華從小就熱愛海洋生態，也一職從事相關工作，沒想到最後竟死在自己最熱愛的事業下。（翻攝自推特）

之後美國海岸防衛隊（United States Coast Guard雖然緊急找來志願者展開一連串的搜救行動，但是都遲遲找不到羅布史都華的蹤跡，3日才終於確認羅布史都華遺體的所在地，發現他被困在220英呎的水底下，當時羅布史都華早已氣絕身亡，令人感到十分遺憾。他的親友們後來也在《鯊魚海洋》的官方網站上弔念羅布史都華，表示：「羅布在海洋中平靜地被發現了，我們沒有什麼想說的，非常感謝所有參與搜救行動的人們，也為羅布能在做他最愛的事情時死去感到開心」，希望外界能給與羅布史都華的家人一點私人空間來追悼他。

在羅布史都華的遺體被發現後，他的親友們在《鯊魚海洋》官方網站上向大家傳達了這個不幸的消息。（翻攝自鯊魚海洋官網）

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