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馬上就有新工作！宋智孝《RM》結束後開美妝節目

2017/01/19 14:08

宋智孝將和新人演員孔明搭檔主持美妝節目《宋智孝的Beauty view》。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女星宋智孝，外型甜美、身材火辣，在《RM》中率性、活潑的反轉魅力，讓她擁有無數粉絲，人氣相當高，日前《RM》確定將在2月停播，許多觀眾除了不捨之外，也很好奇成員們未來的去向，而宋智孝竟是立刻就有新節目！且主題回歸到女生最感興趣的美妝話題，令不少粉絲感到非常期待。

宋智孝的新節目《宋智孝的Beauty View》將在今天播出。（翻攝自韓網）據韓媒報導，宋智孝與JTBC電視台合作，推出美妝節目《宋智孝的beauty View》，和新人演員孔明搭檔主持，兩人合拍的宣傳海報散發浪漫清新的氛圍，輕熟姊姊和小鮮肉的新鮮組合，也令人相當期待會迸出什麼樣的精彩火花，據悉今天將在JTBC2台播出，未來可能不只南韓，香港台灣民眾也有望能觀賞這個節目。

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