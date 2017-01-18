海倫清桃被爆索討黃金 最後拿走現金2萬

海倫清桃雖已結束18年無性婚姻，但負面新聞仍未停止。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃和前夫戴發奎簽字離婚，「海戴人生」畫下休止符，但她負面新聞仍未停止，也被她暱稱為「哥哥」的富商張忠孝，竟遭海倫清桃索討一條金項鍊，最後未果僅拿走現金2萬元。

據《周刊王》報導，富商張忠孝和海倫清桃認識後，她不時訴苦因台越身分，在演藝圈常受到歧視。後來爆出海倫清桃隱匿已婚18年新聞後，富商難過之餘，第一時間就刪除所有關於海倫清桃的臉書照片，但張忠孝萬萬沒想到，海倫清桃居然還有臉向他開口求援。

離婚後的海倫清桃，揚言要靠自己努力拚命賺錢。（翻攝自海倫清桃臉書）

據了解，去年底海倫清桃曾開口向張忠孝借12萬，他沒答應，卻同意送她一條金項鍊，本月11日，已人間蒸發的海倫清桃，主動打電話給張忠孝哭訴處境，還重提金項鍊一事，最後張忠孝只答應給2萬元，當天，海倫清桃就託人向張忠孝拿走2萬元。

周刊調查，張忠孝年約40多歲，是家中獨子，已故父親經營雜貨生意，是台北市信義商圈大地主，家境優渥。有關海倫清桃向他索討金項鍊？富商張忠孝至截稿低調不願回應，海倫清桃經紀人吳金玉則說，她已暫停演藝活動，不方便回答，海倫清桃本人也未做回應。