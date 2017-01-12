限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家

2017/01/12 10:16

前「女F4」女星劉樂妍最近轉往中國發展。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共遼寧號航艦編隊昨上午7時進入我國西南防空識別區、駛過台灣海峽，對台恫嚇意味明顯，直到今晨才駛離台灣海峽。不過昨晚女星劉樂妍竟在臉書上暗酸台灣人愛大驚小怪：「我實在不懂，就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？它喜歡逛逛看風景就讓它看吶。」

前「女F4」成員劉樂妍昨晚除了在臉書發文表示：「遼寧號開來台灣海峽又怎樣？」她還與一票網友在留言串論戰，講出一堆超瞎金句，如：「我們又不會花錢，也不會損失甚麼，海又不要錢」、「難道他們會帶走台灣人可以撈的魚嗎」、「他們怎麼可能會有什麼動作呀，兩岸是一家人啊」、「他們只是不喜歡蔡英文而已，又不是不喜歡我們全部的人，他們很多人嫁過來，我們也很多人架過去，一大堆親家耶…」

之後有網友問劉樂妍是真的不懂還是裝不懂，劉樂妍竟甘願自曝其短：「我真的不懂，我智商很低的，不然怎麼會連光武都畢不了業？」儘管她表示自己真的不聰明，但她還是自己下了結論：「人家不過就是路過，巡邏呀！他要打，也是打美國，我們瞎BB什麼呀，又不會打我們。」強調台灣只要不搞台獨就沒事：「台灣人只要是中國人，他們永遠不會打我們，而且會保護我們！」

相關新聞

推薦新聞
傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
2017/01/12 06:55
「花錢娶進來」！尪撂話宣主權 斷海倫清桃二婚夢 「花錢娶進來」！尪撂話宣主權 斷海倫清桃二婚夢
2017/01/12 08:25
金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！ 金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！
2017/01/12 09:31
G奶火辣米老鼠！AV女優透視裝曬點點 G奶火辣米老鼠！AV女優透視裝曬點點
2017/01/12 09:26
遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家 遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家
2017/01/12 10:16
終結2年婚姻 田麗：沒有放不下的 終結2年婚姻 田麗：沒有放不下的
2017/01/12 07:34
柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？ 柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？
2017/01/12 06:32
沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」 沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」
2017/01/12 08:41
18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ 18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ
2017/01/12 09:07
「不要亂弄妳的胸部」 貝嫂坦承後悔隆乳 「不要亂弄妳的胸部」 貝嫂坦承後悔隆乳
2017/01/12 10:07
為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測 為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測
2017/01/12 08:36
「病態到了極點」 資深音樂人怒槓網友 「病態到了極點」 資深音樂人怒槓網友
2017/01/12 10:28
身世造假後 「海倫清桃們」問題正發酵中…… 身世造假後 「海倫清桃們」問題正發酵中……
2017/01/12 10:59
《亞洲電影大獎》3月登場 許冠文戰孔侑爭影帝 《亞洲電影大獎》3月登場 許冠文戰孔侑爭影帝
2017/01/12 07:19
黃妃險放棄追追追 一戰成名 黃妃險放棄追追追 一戰成名
2017/01/12 06:00
苗可麗招認卒仔 不當獨行俠 苗可麗招認卒仔 不當獨行俠
2017/01/12 06:00
蔡英文露臉3次 台片進軍國際影展爭獎 蔡英文露臉3次 台片進軍國際影展爭獎
2017/01/12 09:57
楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
2017/01/12 06:00
「彭胡灣」頻被催婚 彭于晏胡歌孔融讓梨 「彭胡灣」頻被催婚 彭于晏胡歌孔融讓梨
2017/01/12 10:53
（圖多）長澤雅美解放巨乳 變身開腿兔女郎 （圖多）長澤雅美解放巨乳 變身開腿兔女郎
2017/01/12 11:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.