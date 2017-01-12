遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家

前「女F4」女星劉樂妍最近轉往中國發展。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共遼寧號航艦編隊昨上午7時進入我國西南防空識別區、駛過台灣海峽，對台恫嚇意味明顯，直到今晨才駛離台灣海峽。不過昨晚女星劉樂妍竟在臉書上暗酸台灣人愛大驚小怪：「我實在不懂，就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？它喜歡逛逛看風景就讓它看吶。」

前「女F4」成員劉樂妍昨晚除了在臉書發文表示：「遼寧號開來台灣海峽又怎樣？」她還與一票網友在留言串論戰，講出一堆超瞎金句，如：「我們又不會花錢，也不會損失甚麼，海又不要錢」、「難道他們會帶走台灣人可以撈的魚嗎」、「他們怎麼可能會有什麼動作呀，兩岸是一家人啊」、「他們只是不喜歡蔡英文而已，又不是不喜歡我們全部的人，他們很多人嫁過來，我們也很多人架過去，一大堆親家耶…」

之後有網友問劉樂妍是真的不懂還是裝不懂，劉樂妍竟甘願自曝其短：「我真的不懂，我智商很低的，不然怎麼會連光武都畢不了業？」儘管她表示自己真的不聰明，但她還是自己下了結論：「人家不過就是路過，巡邏呀！他要打，也是打美國，我們瞎BB什麼呀，又不會打我們。」強調台灣只要不搞台獨就沒事：「台灣人只要是中國人，他們永遠不會打我們，而且會保護我們！」