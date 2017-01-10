限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞

2017/01/10 12:01

海倫清桃稍早已經刪光她的臉書在這幾天留言。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃前天偕同瞞婚18年的老公出面坦承身世、學歷、婚姻、年齡、家庭全造假，遭酸「神鬼清桃」，「H奶女星」劉樂妍加碼爆料她演電影《候鳥來的季節》僅拿9萬元酬勞，還問網友合理嗎？

電影《候鳥來的季節》在2011年拍攝，由導演蔡銀娟執導的溫馨國片集結溫昇豪、白歆惠、莊凱勛、海倫清桃、高盟傑、朱蕾安、張百惠等人主演，劉樂妍透過臉書表示：「海倫清桃拍《候鳥來的季節》，是院線電影女二號，她拿了9萬台幣酬勞，這價格，會不合理嗎？」

劉樂妍爆出海倫清桃拍電影，只拿9萬元酬勞。（翻攝自劉樂妍臉書）

劉樂妍表示，她的重點不在海倫清桃拿多少酬勞，而是詢問在台灣拍院線電影當女二，該是多少酬勞，不過卻點出海倫清桃拍電影行情。有網友留言說：「重點是她騙了全世界，即使她再低價勞工，人家也不想可憐她。」劉樂妍立刻冷回：「我對海倫清桃沒有想法，我管她騙了誰，我只是想說，台灣院線女二，就是這樣，真的沒有因為她是越南的，給的比較少。」

有網友留言指海倫清桃騙了全世界，即使她再低價勞工，人家也不想可憐她。（翻攝自劉樂妍臉書）

相關新聞

推薦新聞
大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲 大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲
2017/01/10 06:33
你相信嗎？ 71歲潘迎紫真實年紀只有ＸＸ 你相信嗎？ 71歲潘迎紫真實年紀只有ＸＸ
2017/01/10 07:53
海倫清桃身世造假 鄰居怒斥：這很可惡！ 海倫清桃身世造假 鄰居怒斥：這很可惡！
2017/01/10 07:05
恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享 恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享
2017/01/10 08:27
「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
2017/01/10 06:00
抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
2017/01/10 08:57
施易男悲痛喪母 食不下嚥難入睡 施易男悲痛喪母 食不下嚥難入睡
2017/01/10 06:00
回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去 回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去
2017/01/10 08:33
夫爽勾2女開房間 《琅琊榜》女星慘被劈腿 夫爽勾2女開房間 《琅琊榜》女星慘被劈腿
2017/01/10 11:22
金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！ 金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！
2017/01/10 09:59
走李榮浩模式？楊丞琳密謀自立門戶 走李榮浩模式？楊丞琳密謀自立門戶
2017/01/10 07:55
窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相 窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相
2017/01/10 08:39
刪光造假貼文潛水 網友這招釣出海倫清桃 刪光造假貼文潛水 網友這招釣出海倫清桃
2017/01/10 11:44
人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出 人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出
2017/01/10 08:57
男星病倒住院 林志玲心疼送「公主抱」 男星病倒住院 林志玲心疼送「公主抱」
2017/01/10 10:51
海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞 海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞
2017/01/10 12:01
（影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱 （影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱
2017/01/10 10:36
七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了 七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了
2017/01/10 11:21
李準基不漏新聞 手拿這份報帥度破表！ 李準基不漏新聞 手拿這份報帥度破表！
2017/01/10 11:41
艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
2017/01/10 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.