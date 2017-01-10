海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞

海倫清桃稍早已經刪光她的臉書在這幾天留言。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃前天偕同瞞婚18年的老公出面坦承身世、學歷、婚姻、年齡、家庭全造假，遭酸「神鬼清桃」，「H奶女星」劉樂妍加碼爆料她演電影《候鳥來的季節》僅拿9萬元酬勞，還問網友合理嗎？

電影《候鳥來的季節》在2011年拍攝，由導演蔡銀娟執導的溫馨國片集結溫昇豪、白歆惠、莊凱勛、海倫清桃、高盟傑、朱蕾安、張百惠等人主演，劉樂妍透過臉書表示：「海倫清桃拍《候鳥來的季節》，是院線電影女二號，她拿了9萬台幣酬勞，這價格，會不合理嗎？」

劉樂妍爆出海倫清桃拍電影，只拿9萬元酬勞。（翻攝自劉樂妍臉書）

劉樂妍表示，她的重點不在海倫清桃拿多少酬勞，而是詢問在台灣拍院線電影當女二，該是多少酬勞，不過卻點出海倫清桃拍電影行情。有網友留言說：「重點是她騙了全世界，即使她再低價勞工，人家也不想可憐她。」劉樂妍立刻冷回：「我對海倫清桃沒有想法，我管她騙了誰，我只是想說，台灣院線女二，就是這樣，真的沒有因為她是越南的，給的比較少。」

有網友留言指海倫清桃騙了全世界，即使她再低價勞工，人家也不想可憐她。（翻攝自劉樂妍臉書）