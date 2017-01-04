曹西平曝比莉抗癌心聲 不敢留周湯豪一個人...

曹西平（左圖）曝比莉（右圖左）其實超黏兒子周湯豪（右圖右）。（合成圖，翻攝自周湯豪、曹西平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕比莉2007年被診斷出有淋巴癌，為了兒子「Nick」周湯豪，她勇敢化療抗癌，終於在2012年痊癒。不過，當時剛出道不久的Nick隨即陷入4年的低潮期，直到今年才以自己一手打造的新專輯重出歌壇，新歌《帥到分手》也成功引起話題。而今日，曹西平更在臉書透露，其實比莉菲常擔心要是自己出事，而兒子要怎麼辦！

比莉（右）和兒子周湯豪（左）感情非常好。（翻攝自周湯豪臉書）

曹西平今日晚間在臉書發文，直言自己過去曾有段時間和「帥到分手的媽媽」、老朋友比莉，因為都在低潮期所以許久沒連絡，如今重新聯繫上，一聊就聊了3個多小時的電話。曹西平透露，比莉說其實很害怕自己要是有什麼萬一，兒子周湯豪就會一個人孤單地生活，所以「要好好活下去不可」，令人相當鼻酸和感動。

不過，曹西平也安慰比莉說，周湯豪不僅是個音樂才子、一手包辦所有的專輯內容，對媽媽也相當孝順，更虧比莉根本離不開兒子，完全是個「兒寶」。此外，曹西平也笑說，幸好當年不知道自己懷孕、以為只是變胖的比莉，沒有因為自己是高齡產婦就拿掉周湯豪，不然就沒有今天如此優秀的唱跳歌手了。

曹西平臉書全文。（翻攝自曹西平臉書）