吳慷仁自當經紀人 遭製作單位砍價

吳慷仁首次與導演北村豐晴合作就激出火花，把劇中演得「毫無恥度」。（公視提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕吳慷仁因《一把青》獲金鐘獎男主角，他在《植劇場─戀愛沙塵暴》極盡所能搞笑，演出期間每日虛脫，「每天都想著何時殺青」。同時，該劇被網友評為2016年唯一零負評戲劇，盛讚為「台灣戲劇創新領頭羊」。公視2日起每周一至周三晚間九點播出。

吳慷仁首次與導演北村豐晴合作就激出火花，把劇中演得「毫無恥度」，當時他自我形容都在亂演，更怕編劇聽到會想殺了他，但這樣的演法卻受到好評。他解釋「這次是我的新嘗試，我不按照原本的設定，而是把角色的誇張放大到極限。」把力氣全花在演出的他，果然獲得一致讚賞，就連監製王小棣看到表演都連聲喊「演得真好」，被肯定所感動的吳慷仁說「以前對演出的熱情是想讓人看到自己，但現在是希望拍到新鮮的作品」。

吳慷仁這兩年選擇自己當經紀人，不接自己無法認可的戲劇。「我沒有在粉紅泡泡裡找夢想，當演員有時就要自己找出路」。他說出自己當經紀人時要面對許多尷尬問題「要在製作單位砍價時談價錢，還得過濾奇怪的邀約」。但這些他都過得去，他形容「有了自己的選擇權，我就能決定拍或不拍」。