曾拍無碼AV 單親媽上新聞談AI遭爆料

單親媽媽接受新聞採訪沒想到被挖出曾拍過無碼AV（圖為示意，非本人）。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本朝日電視台製作「單親媽媽在高物價年代生活艱難」新聞，邀請到一位38歲擔任平面設計師的單親媽媽，她分享自己靠著AI增加收入撫養孩子，沒想到竟然有網友挖出這名單親媽媽過去曾經拍過無碼AV。

接受朝日電視台採訪的單親媽媽。（翻攝自X）

這名單親媽媽說，自己靠著學習AI人工智慧，現在月收入增加了10萬日圓（約新台幣2萬元），由於孩子現在才國小4年級，所以她更努力賺錢，希望提供孩子更好的生活，同時也不讓孩子感到媽媽為了養育她而受累吃苦。

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播出片段的時間雖然不長，但從外貌卻被網友發現和一名2022年以素人身分拍攝無碼AV的女優很像，更誇張的是無碼影片至今仍在網路流傳，相關圖片也隨之炎上。

單親媽媽當初拍的無碼AV目前仍在網路流傳。（翻攝自X）

對於曾經拍過無碼AV，外界說法各異，有人認為過去拍過無碼AV沒什麼大不了，只是年少的輕狂；也有人認為她的長相太容易辨識，不應該受訪。

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