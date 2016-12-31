《紅白》有村獲讚台風穩 《哥吉拉》奇襲東京被PIKO太郎擊退

有村架純（左）、相葉雅紀擔任本屆《紅白歌唱大賽》主持人。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本年末盛事《紅白歌唱大賽》今晚登場，NHK電視台祭出絕招，將今年爆紅話題新星全找齊，包括唱紅洗腦神曲《PPAP》的PIKO太郎；夯劇《月薪嬌妻》男女主角星野源、新垣結衣；賣座動畫片《你的名字》主題曲演唱樂團「RADWIMPS」；以及首次參加的宇多田光，打造豪華演出陣容。

塔摩利、諧星松子DELUXE在《紅白歌唱大賽》擔任特別嘉賓，扮夫婦搞笑串場。（翻攝自網路）

本屆《紅白》為配合主題「歌唱夢想」，演出內容充滿新鮮感，除了有主持人塔摩利、諧星松子DELUXE扮演「夫婦」搞笑串場外，演出中也不時穿插今年日本夯片《真宗哥吉拉》電影畫面，讓哥吉拉以畫面方式「奇襲」東京，並安排紅、白組主持人有村架純、相葉雅紀隨時報告哥吉拉襲擊進度，讓電視機前觀眾除了看藝人演出外，還充滿緊張感，互動感十足。最後哥吉拉被PIKO太郎演唱《PPAP》，以及X JAPAN歌聲聯手擊退，無厘頭對戰方式相當逗趣。

《紅白歌唱大賽》獻奇招，安排哥吉拉「奇襲」東京。（翻攝自網路）

而有村架純、相葉雅紀過去曾在日劇《歡迎來我家》中演出兄妹，今晚主持2人一搭一唱默契十足，有村雖不斷喊緊張，但台風相當穩健，相葉主持途中一時興起，現場要求在關西長大的有村，用關西腔講出「笨蛋，我當然喜歡你啊」，有村講完後立刻羞紅臉，而她的《紅白》主持處女秀也被網友大讚「台風很穩」、「表現可圈可點」。

緯來日本台將於明年1月7日晚間8點播出《紅白》中文字幕版，而有村架純與佐藤健、菅田將暉等人主演電影《何者》，則於明年1月6日在台上映。

有村架純、相葉雅紀搭檔主持《紅白歌唱大賽》，表現獲網友稱讚。（翻攝自網路） 樂團「RADWIMPS」登上《紅白歌唱大賽》演出，獻唱夯片《你的名字》主題曲。（翻攝自網路）