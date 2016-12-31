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謝金燕今年不唱跨年在做啥？經紀人曝行蹤

2016/12/31 09:23

謝金燕是每年跨年表演的大熱門。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲電音天后謝金燕，推出經典洗腦舞曲《練舞功》、《姐姐》、《嗶嗶嗶》，搭配性感火辣的長腿熱舞，是每年尾牙、跨年，廠商競相邀請的表演大熱門，今年5月她在演唱會上自揭家醜後，便宣布暫別台灣歌壇，表示要多花時間陪家人，她經紀人也證實，謝金燕到明年1月，在台都沒接任何活動，在家當宅女。

據《蘋果日報》報導，經紀人球球表示，謝金燕目前僅有零星的海外商演，其實早在10月，就有來自馬來西亞、美國賭城、新加坡等的跨年邀約，開出的條件都相當優渥，但她只出席在宣布暫別歌壇前就簽好約的表演活動，其他全部婉拒，除了能多陪伴家人，也充實自己的舞台表演，透露將來復出會讓大家看到她的不同，也感謝外界願意靜待她的回歸。

謝金燕今年5月演唱會上，宣布暫別歌壇。（資料照，記者陳逸寬攝）

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