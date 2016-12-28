Jolin情斷錦榮 全因財產共有惹毛蔡爸？

錦榮、Jolin分手震驚全民。（資料照，記者潘少棠、王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林與混血男模錦榮和平分手，有報導指出，Jolin閨密爆料，錦榮常把妹，讓Jolin最終選擇結束戀情，如今又爆出分手原因是因錦榮的「財產共有說」而惹毛蔡爸。

《壹週刊》報導，Jolin與錦榮分手，2人的收入差距是最常被討論的，外傳蔡爸幾年前就將愛女的數億財產拿到銀行信託，避免女兒婚前就將錢給另外一半，而錦榮日前受訪，因中文不好，不小心將與另外一半財產不需共有說成應財產共有，因此惹毛蔡爸，2人戀情被迫告吹。

對於信託一說，Jolin經紀人王永良表示：「這些爆料都是沒有的事。」而蔡爸是否不爽錦榮「財產共有說」，王永良低調回應：「沒有。」