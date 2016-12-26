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王菲神話變笑話？被爆上海演唱會票賣不完…

2016/12/26 09:42
王菲上海演門票被爆賣不完。（資料照，Kcpcl提供）王菲上海演門票被爆賣不完。（資料照，Kcpcl提供）

〔即時新聞／綜合報導〕被視為神話級的女星王菲，預定本月30日在上海開「幻樂一場2016」演唱會，最早傳出門票秒殺，甚至第一排1號2號位被炒到100萬人民幣！但是，最新的傳聞則是，票根本就賣不完，現在還要搭著各項贈品來賣票，使得有媒體直稱王菲神話「崩盤」。

距離王菲30日開唱只剩最後數天，但演唱會票房真相越來越明顯，多處網路折扣售票，《北京日報》報導，最近二級票務網冒出不少餘票，以低於低於票面價格開賣，且在本月中旬的《騰訊》旗下票務網「娛票兒」上開賣演唱會大禮包，除了門票外，還搭著包括項鍊、手拿包、香水等贈禮綑綁一起銷售，目前，大禮包已經下線，不過，票似乎還沒有票完；另外，還有包括一些售票網，同樣搭著折扣賣票。

報導指出，至於日前傳出32秒銷售一空的，只有800張，距離整個演唱會門票總數，差很多。被炒高到數十萬或是百萬人民幣一張的神話，如今都變成笑話。

《中國基金報》還以「崩盤」來形容王菲演唱會，日前更有中國首富之子王思聰公開提到王菲演唱會，指炒高到人民幣100萬元（約台幣467萬元）天價，「誰買誰腦殘！」

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