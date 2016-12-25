宋仲基《軍艦島》殺青 工作人員：以為他手要斷了

宋仲基結束《太陽的後裔》後，隨及剃髮投入電影《軍艦島》的拍攝。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑夯劇《太陽的後裔》攀上事業巔峰的男神宋仲基，6月加入電影《軍艦島》演出陣容，近期剛結束近半年的拍攝工作，劇組的工作人員紛紛貼著和他的合照紀念，並表示跟他共事的感想，大力讚他雖貴為大明星，個性卻相當謙虛有禮，真誠到讓人覺得不可思議，殺青當天都留到最後，幫所有人簽完名才離開，並準備500份的價值超過千元的香氛蠟燭，並附上信件，工作人員都笑虧：「還以為他的手指要斷了。」

宋仲基（右）在《軍艦島》中，和蘇志燮（右二）及黃正民（中）合作。（翻攝自韓網）

宋仲基和蘇志燮、黃正民主演的電影《軍艦島》，本月21日正式殺青，結束近半年的拍攝，有1位劇組人員IG上寫下跟宋仲基合作的感想，他說：「每次都在想，人真的有辦法這麼真誠以及有那麼高的專注力嗎？」每次做運動護理治療時，宋仲基都會對他說：「謝謝你，對不起。」態度真摯到讓他受寵若驚，心中更產生無比的敬佩。另外，殺青當天，所有人都搶著合照簽名，宋仲基不但留到最後堅持簽完，更準備500個香氛蠟燭當禮物送給劇組，該工作人員笑虧：「他離開的時候，我還以為他的手指要斷了，差點又要幫他做復健。」

宋仲基在《軍艦島》殺青當天，留到最後幫所有人都簽完名才離開。（翻攝自IG）