（影音）禁播BIGBANG新歌 粉絲端陰謀論怒批KBS
2016/12/22 14:49
南韓天團「BIGBANG」本月帶著第三張正規專輯《MADE》回歸歌壇。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」在12日凌晨0時帶著最新正規專輯《MADE》回歸歌壇，主打歌《FXXK IT》登上各大音源排行榜的冠亞軍，實體專輯更是在各大店鋪銷售一空，一舉登上11個不同國家的iTunes專輯榜冠軍。然而南韓公營廣播電視台KBS昨日判定BIGBANG新歌《FXXK IT》歌詞中特定用詞存在問題，不適合在節目中播出，引發爭論。
南韓《日刊體育》報導，BIGBANG第三張正規專輯的主打歌《FXXK IT》，因為歌詞中的某些用詞，被KBS評為不適合在電視上播出，不過除了KBS以外的電視台都還是持續播送這首歌曲，粉絲們及部分相關人士也拋出了「陰謀論」，認為這可能是KBS對BIGBANG沒有出演自家電視台節目所採取的報復行為，尤其是這首歌都已經推出兩周，KBS才有動作封殺《FXXK IT》，也能間接印證了粉絲們拋出的陰謀論。至於BIGBANG所屬的YG娛樂得知歌曲遭KBS禁播以後則表示：「雖然令人惋惜，但不會要求對歌曲進行重審。」
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