限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）禁播BIGBANG新歌 粉絲端陰謀論怒批KBS

2016/12/22 14:49

南韓天團「BIGBANG」本月帶著第三張正規專輯《MADE》回歸歌壇。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」在12日凌晨0時帶著最新正規專輯《MADE》回歸歌壇，主打歌《FXXK IT》登上各大音源排行榜的冠亞軍，實體專輯更是在各大店鋪銷售一空，一舉登上11個不同國家的iTunes專輯榜冠軍。然而南韓公營廣播電視台KBS昨日判定BIGBANG新歌《FXXK IT》歌詞中特定用詞存在問題，不適合在節目中播出，引發爭論。

南韓《日刊體育》報導，BIGBANG第三張正規專輯的主打歌《FXXK IT》，因為歌詞中的某些用詞，被KBS評為不適合在電視上播出，不過除了KBS以外的電視台都還是持續播送這首歌曲，粉絲們及部分相關人士也拋出了「陰謀論」，認為這可能是KBS對BIGBANG沒有出演自家電視台節目所採取的報復行為，尤其是這首歌都已經推出兩周，KBS才有動作封殺《FXXK IT》，也能間接印證了粉絲們拋出的陰謀論。至於BIGBANG所屬的YG娛樂得知歌曲遭KBS禁播以後則表示：「雖然令人惋惜，但不會要求對歌曲進行重審。」

 相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
恭喜！男神得子哭了 唯這件事保密到家 恭喜！男神得子哭了 唯這件事保密到家
2016/12/22 23:14
陳艾熙當小三 網友怒嗆開黑特區 陳艾熙當小三 網友怒嗆開黑特區
2016/12/22 22:17
曾入閣卡卡 鄭麗君心繫孩子福祉 曾入閣卡卡 鄭麗君心繫孩子福祉
2016/12/22 21:59
（影音）蔡健雅挺愛最大 做7步驟狂叫 （影音）蔡健雅挺愛最大 做7步驟狂叫
2016/12/22 21:32
連自己都覺得太難唱 藍又時熱門情歌遭退貨 連自己都覺得太難唱 藍又時熱門情歌遭退貨
2016/12/22 21:27
前進奧斯卡！李安新片入最佳影片初選 前進奧斯卡！李安新片入最佳影片初選
2016/12/22 21:25
（影音）淚噴！以歌敬過世摯友 葛仲珊痛哭 （影音）淚噴！以歌敬過世摯友 葛仲珊痛哭
2016/12/22 21:24
神秘人士遞19朵玫瑰 楊乃文驚呼：要轉送？ 神秘人士遞19朵玫瑰 楊乃文驚呼：要轉送？
2016/12/22 21:23
蔡依林分手彭于晏秒登熱搜 網軍護主氣喊：放過他 蔡依林分手彭于晏秒登熱搜 網軍護主氣喊：放過他
2016/12/22 20:46
劉以豪李懿不來電 林彥君怒吼太浪費 劉以豪李懿不來電 林彥君怒吼太浪費
2016/12/22 20:45
阿緯女兒才出生1天 小煜竟狂催眠她這件事... 阿緯女兒才出生1天 小煜竟狂催眠她這件事...
2016/12/22 20:27
小賈3年前打記者 進阿根廷恐被捕 小賈3年前打記者 進阿根廷恐被捕
2016/12/22 20:25
驚！《灣生》竟是謊言 日記者踢爆身分造假 驚！《灣生》竟是謊言 日記者踢爆身分造假
2016/12/22 20:13
黃腔天團遇到勁敵 黃子佼索吃瑪莎香蕉 黃腔天團遇到勁敵 黃子佼索吃瑪莎香蕉
2016/12/22 20:01
陳小春拚出老二？ 應采兒自爆：十年後我女兒... 陳小春拚出老二？ 應采兒自爆：十年後我女兒...
2016/12/22 19:50
吳姍儒趁爸爸不在大膽中空 耶誕節撇CEO男友 吳姍儒趁爸爸不在大膽中空 耶誕節撇CEO男友
2016/12/22 19:29
（影音）關穎愛女變身小貴婦 幫提袋子萌喊「1、2」 （影音）關穎愛女變身小貴婦 幫提袋子萌喊「1、2」
2016/12/22 19:16
Jolin主動提分手 護舊愛錦榮 Jolin主動提分手 護舊愛錦榮
2016/12/22 19:01
法蝶年底收攤 總監回應：抵不過大環境衝擊 法蝶年底收攤 總監回應：抵不過大環境衝擊
2016/12/22 19:01
鮮肉萬歲！曾宇謙下月出輯 帕爾曼御用鋼琴家助陣 鮮肉萬歲！曾宇謙下月出輯 帕爾曼御用鋼琴家助陣
2016/12/22 18:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.