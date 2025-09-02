晴時多雲

蕭敬騰岳父「林光寧」是誰？ 台灣演藝圈重量級人物

「老蕭」蕭敬騰（右）與老婆Summer。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手「老蕭」蕭敬騰岳父今（2）日驚傳身體不適緊急送醫，很多人好奇，「Summer」林有慧的爸爸林光寧是誰？75歲的林光寧是台灣演藝圈重量級人物，曾任秀場經紀人與演員，想更了解林光寧，請跟著「自由時報娛樂頻道」往下看。

林光寧是台灣重要資深演藝人員。（翻攝自YouTube）

林光寧18歲時加入「雷鳥合唱團」擔任貝斯手與吉他手，之後跨足演藝圈，28歲時，林光寧加入華視演出《台灣靈異事件》當中「老王」一角，在《家有仙妻》他則飾演何莉莉父親，因此有人稱他為「仙爸」。之後林光寧亦參加《雙響炮》以及在《轉角遇到愛》飾演已故女星「大S」徐熙媛的爸爸、「小豬」羅志祥的岳父。

林光寧（右）曾與《家有仙妻》演員一同演出春節特別節目。（翻攝自臉書）

林光寧也曾與孫興合作過《台北絕代雙驕》、《霸王花》；1990年則演出過《林投姐》、《大笑兵團》都是膾炙人口的戲劇。林光寧與鄧麗君也是多年故交，林光寧早年因擔任歌廳經理，與鄧麗君結識，進而成為好友。

2016年時林光寧一度有意把台灣獨特的「那卡西」表演帶到中國，他曾在酒吧、婚禮、壽宴、企業晚會把這種表演形式帶到舞台上，造成一時風潮。

資深藝人林光寧（前）是蕭敬騰經紀人Summer（後）的父親。（本報資料照，台北經紀人交流協會提供）

林光寧除了能歌、能演之外，也是很優秀的主持人，他的詼諧幽默相當受到觀眾歡迎，林光寧本人也認為在台上主持節目聽到觀眾的笑聲與掌聲是他最得意的一件事。2023年林光寧因中風導致手部萎縮，但仍堅持親手為女兒Summer簽署結婚證書，感動無數網友。

目前林光寧的狀態，老蕭的經紀公司稍早回應：「不敢打擾他們」，透露林光寧正在加護病房觀察中。

