江祖平預告核彈級爆料！揭留存龔益霆父母對話截圖

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平連日在社群發文踢爆電視台員工性侵女演員，並性騷擾電視台女員工，後來證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。由於龔益霆昨發聲明指出他和江祖平曾交往過，並表示江祖平的發文對他及家人造成困擾，讓江祖平更是火大，深夜怒點名龔美富、龔妻趙如玉和龔益霆三人，她絕望認為「親人會護親人」，還放話：「等明天排程內容，大家就可以完全清楚了。」似乎預告將有核彈級的爆料。

她向龔美富三人表示：「讓您們道歉的機會夠多了，我放棄，不再主動打給您們，雖然只是需要聽到『對不起』，那！法院見！（如果你們沒有逼死我的話！）」

江祖平也針對龔益霆聲明中的「對家人造成困擾」感到憤恨不平，她反問：「需要我把跟您父母親跟我對話的截圖發上來嗎？我真心、真的只希望有『誠心悔改道歉』而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」看得出她字字句句帶著恨意。

江祖平稱自己只想要一個道歉。（翻攝自threads）

江祖平預告會有排程內容。（翻攝自threads）

