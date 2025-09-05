晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平預告核彈級爆料！揭留存龔益霆父母對話截圖

江祖平預告還有毀滅式核彈級爆料。（翻攝自臉書）江祖平預告還有毀滅式核彈級爆料。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平連日在社群發文踢爆電視台員工性侵女演員，並性騷擾電視台女員工，後來證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。由於龔益霆昨發聲明指出他和江祖平曾交往過，並表示江祖平的發文對他及家人造成困擾，讓江祖平更是火大，深夜怒點名龔美富、龔妻趙如玉和龔益霆三人，她絕望認為「親人會護親人」，還放話：「等明天排程內容，大家就可以完全清楚了。」似乎預告將有核彈級的爆料。

她向龔美富三人表示：「讓您們道歉的機會夠多了，我放棄，不再主動打給您們，雖然只是需要聽到『對不起』，那！法院見！（如果你們沒有逼死我的話！）」

江祖平也針對龔益霆聲明中的「對家人造成困擾」感到憤恨不平，她反問：「需要我把跟您父母親跟我對話的截圖發上來嗎？我真心、真的只希望有『誠心悔改道歉』而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」看得出她字字句句帶著恨意。

江祖平稱自己只想要一個道歉。（翻攝自threads）江祖平稱自己只想要一個道歉。（翻攝自threads）

江祖平預告會有排程內容。（翻攝自threads）江祖平預告會有排程內容。（翻攝自threads）

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中