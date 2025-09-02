蕾菈才離開反骨！無預警宣布「回歸單親媽」 親吐與湯宇離婚原因

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅蕾菈才剛與「反骨男孩」團長酷炫結束6年合作，今晚又投下震撼彈，宣布與DJ湯宇正式結束2年7個月的婚姻。她在社群發長文，強調兩人是在冷靜、理性溝通後的共同決定，並非衝動或爭吵的結果。

蕾菈與DJ湯宇宣布和平離婚，仍將共同陪伴孩子成長。（翻攝自IG）

蕾菈表示兩人價值觀與生活節奏逐漸不同，最終選擇用尊重與體諒，「轉身成為朋友、也是孩子的父母」。她感性強調：「愛的形式有很多種，這次我們選擇最成熟的方式，收下這段關係。」

對於孩子的未來，她也給出承諾：「目前有保母協助照顧，往後不論平日假日，兩人都會共同承擔教養責任，給孩子最完整的愛與陪伴。」她相信比起家庭形式，情感連結與安全感才是孩子成長的關鍵，「謝謝這段關係曾經給我們的成長與回憶，也謝謝所有在我們身邊陪伴的人。」

事實上，蕾菈曾有過一段婚姻，她在19歲時與前夫生下女兒，之後成為單親媽媽，直到2022年與湯宇再婚，並於同年12月迎來兒子，曾組成四口幸福家庭，如今她二度離婚，讓不少粉絲直呼可惜，但也祝福她未來的日子更加美好。

在 Instagram 查看這則貼文 蕾菈 Lyla（@la.112814）分享的貼文

