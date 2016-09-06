孔侑打喪屍飆破億 改當《密探》抓內鬼11月登台

孔侑在新片《密探》中飾演抗日團體領導者，與日本特務單位展開諜對諜攻防戰。（傳影互動提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星孔侑今年星運超旺，靠著電影《屍速列車》再創演藝高峰，他在片中演活愛女心切的爸爸，為保護小孩在疾駛列車上近距離與大批喪屍肉搏，在台上映3天打出破億票房。他在韓剛結束《屍》片宣傳，如今又如火如荼投入諜報片《密探》的宣傳行程，改當青年革命軍，準備起義抓內鬼！

孔侑在電影《屍速列車》中為保護愛女與喪屍近距離肉搏。（車庫娛樂提供）孔侑在《密探》中飾演忠誠愛國的熱血份子，為了讓朝鮮脫離日本統治，成為抗日組織「義烈團」領導者，密謀從上海護送炸藥回到朝鮮，癱瘓日本政府，卻發現組織有內鬼，與與日本警察宋康昊展開貓捉老鼠、爾虞我詐的諜報戰。該片由好萊塢片商華納兄弟耗資近3億台幣投資，入圍今年威尼斯影展「非競賽單元」，大獲當地外媒好評外，更被選為代表南韓角逐2017年奧斯卡最佳外語片獎項。

值得一提的是，當初《屍速列車》也是在坎城影展首映後大獲好評，口碑傳回亞洲創下票房佳績，如今《密探》在威尼斯影展也獲得高評價，有望延續《屍》片行銷模式紅回亞洲，再創亮眼票房。《密探》已有片商購入，將在11月4日在台上映。