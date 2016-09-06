限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

孔侑打喪屍飆破億 改當《密探》抓內鬼11月登台

2016/09/06 07:19

孔侑在新片《密探》中飾演抗日團體領導者，與日本特務單位展開諜對諜攻防戰。（傳影互動提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星孔侑今年星運超旺，靠著電影《屍速列車》再創演藝高峰，他在片中演活愛女心切的爸爸，為保護小孩在疾駛列車上近距離與大批喪屍肉搏，在台上映3天打出破億票房。他在韓剛結束《屍》片宣傳，如今又如火如荼投入諜報片《密探》的宣傳行程，改當青年革命軍，準備起義抓內鬼！

孔侑在電影《屍速列車》中為保護愛女與喪屍近距離肉搏。（車庫娛樂提供）孔侑在《密探》中飾演忠誠愛國的熱血份子，為了讓朝鮮脫離日本統治，成為抗日組織「義烈團」領導者，密謀從上海護送炸藥回到朝鮮，癱瘓日本政府，卻發現組織有內鬼，與與日本警察宋康昊展開貓捉老鼠、爾虞我詐的諜報戰。該片由好萊塢片商華納兄弟耗資近3億台幣投資，入圍今年威尼斯影展「非競賽單元」，大獲當地外媒好評外，更被選為代表南韓角逐2017年奧斯卡最佳外語片獎項。

值得一提的是，當初《屍速列車》也是在坎城影展首映後大獲好評，口碑傳回亞洲創下票房佳績，如今《密探》在威尼斯影展也獲得高評價，有望延續《屍》片行銷模式紅回亞洲，再創亮眼票房。《密探》已有片商購入，將在11月4日在台上映。

相關新聞

推薦新聞
扯！南韓「大長今」李英愛被告偷樹 扯！南韓「大長今」李英愛被告偷樹
2016/09/06 06:23
孟庭麗生前音檔曝光 她疲憊地說這句話令人心酸… 孟庭麗生前音檔曝光 她疲憊地說這句話令人心酸…
2016/09/06 07:08
舒淇結婚保密到家 謝霆鋒送祝福酷酷說… 舒淇結婚保密到家 謝霆鋒送祝福酷酷說…
2016/09/06 07:39
孟庭麗託夢要大家放心 弟盼還公道 孟庭麗託夢要大家放心 弟盼還公道
2016/09/06 07:48
氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角 氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角
2016/09/06 06:38
恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！ 恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！
2016/09/06 07:26
劉大尉不孤單！《屍速》孔侑苦言編劇台詞好肉麻 劉大尉不孤單！《屍速》孔侑苦言編劇台詞好肉麻
2016/09/06 07:09
（影音）吳亦凡范冰冰銀幕飆美 幕後戴頭盔秒落漆 （影音）吳亦凡范冰冰銀幕飆美 幕後戴頭盔秒落漆
2016/09/06 07:30
蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他... 蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他...
2016/09/06 07:31
孟庭麗生前爆肝開工 職災判決重因果關係 孟庭麗生前爆肝開工 職災判決重因果關係
2016/09/06 07:26
台中歌劇院漏水 文化部要求月底前擬定因應措施 台中歌劇院漏水 文化部要求月底前擬定因應措施
2016/09/05 22:52
孔侑打喪屍飆破億 改當《密探》抓內鬼11月登台 孔侑打喪屍飆破億 改當《密探》抓內鬼11月登台
2016/09/06 07:19
邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
2016/09/06 06:00
D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡 D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
2016/09/06 06:00
U-KISS退團再+1！AJ與公司合約8月底已到期 U-KISS退團再+1！AJ與公司合約8月底已到期
2016/09/06 07:49
顏正國扮兄弟 路人當真報警 顏正國扮兄弟 路人當真報警
2016/09/06 06:00
王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生 王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生
2016/09/06 06:00
戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚 戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚
2016/09/06 06:00
要泡菜妹Juniel避高帥男 詹惟中鐵嘴說... 要泡菜妹Juniel避高帥男 詹惟中鐵嘴說...
2016/09/06 08:25
日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳 日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳
2016/09/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.