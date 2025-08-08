晴時多雲

《零日攻擊》遭王鴻薇點名成政治箭靶 製作人高EQ回應

製作人鄭心媚（左起）、監製林錦昌、導演蘇奕瑄、連俞涵、楊大正昨出席《零日攻擊》日本首映會。（牽猴子提供）製作人鄭心媚（左起）、監製林錦昌、導演蘇奕瑄、連俞涵、楊大正昨出席《零日攻擊》日本首映會。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕726首波大罷免失利後，國民黨立委王鴻薇將矛頭對準這段時間曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人，包括曾獲文化部補助的歌手大支，就連我國首位棒球協會認證的女性裁判員、戲劇《通靈少女》的原型人物劉柏君、金馬名導楊力州，還有內容觸及台海戰爭的台劇《零日攻擊》都被點名攻擊，原因只是他們同意罷免。

而《零日攻擊》昨在日本東京舉行首映會，製作人鄭心媚今被問及遭立委王鴻薇點名一事，表示：「歡迎王委員準時收看本週六晚上九點的《零日攻擊》，這樣才會更了解《零日攻擊》到底在做什麼。」這週要播出的《零日攻擊》第二集《蛇仔》篇，透過謝章穎和任敏嫻這對情侶，描繪貧窮青年的革命計畫，加上飾演中共間諜的杜汶澤，誘使在地青年暴打民眾，恍若重演香港元朗襲擊事件，觸目驚心。

在《零日攻擊》飾演中共間諜的杜汶澤（右），誘使在地青年謝章穎暴打民眾。（牽猴子提供）在《零日攻擊》飾演中共間諜的杜汶澤（右），誘使在地青年謝章穎暴打民眾。（牽猴子提供）

此外，7日於東京舉行，連俞涵、楊大正及監製林錦昌、製作人鄭心媚、第3集導演蘇奕瑄一同出席，為日本開播造勢，包括多名日本國會議員與知名學者松田康博、渡邊將人等均全程觀影。

會中連播出1及3集，映後好評連連，提問熱烈。第3集的「銀幕前情侶」連俞涵、楊大正分別用流利日語自我介紹，全場響起熱烈掌聲。製作人鄭心媚表示：「希望大家都能觀賞本劇。祈願世界和平，敬請多多指教。」因行程關係未能到場的高橋一生透過訊息致意：「衷心希望觀眾能藉著對劇中世界與人物的體會，感受到本劇的魅力。」

《零日攻擊》於每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

