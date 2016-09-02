小S鮮肉助理主持被爆違約 經紀公司：踐踏栽培

鄭業成是中國男演員。（翻攝自鄭業成微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星鄭業成因為演出《微微一笑很傾城》當中的「美人師兄」郝眉而人氣急升，甚至還在昨日播出《姐姐好餓》中，擔任小S的助理主持，訪問「老砲兒」馮小剛。然而，今天下午律師王軍的微博卻貼出兩張聲明稿，驚爆鄭業成毀約！

小S（中）主持的《姐姐好餓》最新一集中，請到鄭業成（左）當助理主持。（翻攝自鄭業成微博）

鄭業成的經紀公司「盛夏星空」委託了律師王軍表示，鄭業成從7月開始，就私自接洽演藝活動，違反了當初跟公司簽訂的合約條款，之後鄭業成甚至試圖撕毀經紀合約，因此「盛夏星空」特發此律師稿提醒外界別跟鄭業成簽約，以免不慎觸法。

此外，「盛夏星空」還表示公司長年以來為鄭業成安排了諸多如影視表演等課程，還替其付房租、購買日常生活用品，甚至為鄭業成接洽了包括《花千骨》、《羋月傳》、《微微一笑很傾城》在內等多部電視劇，因此公司不接受鄭業成單方面解約，要鄭業成繼續履行合約義務，還認為鄭踐踏了公司的栽培和合約。

鄭業成因為演出《微微一笑很傾城》中的「美人師兄」人氣大漲。（翻攝自鄭業成微博）

雖然公司表明立場強硬，但鄭業成的粉絲大多站在偶像那邊，認為鄭以前接的角色根本都名不見經傳，要不是因為演了《微微一笑》，說不定現在都還是一個無名演員，不懂「盛夏星空」在聲明稿中強調的「功績」體現在哪裡，希望鄭業成可以順利解約。

「盛夏星空」律師稿全文。（翻攝自律師王軍微博）

「盛夏星空」律師稿全文。（翻攝自律師王軍微博）