限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

小S鮮肉助理主持被爆違約 經紀公司：踐踏栽培

2016/09/02 21:32

鄭業成是中國男演員。（翻攝自鄭業成微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星鄭業成因為演出《微微一笑很傾城》當中的「美人師兄」郝眉而人氣急升，甚至還在昨日播出《姐姐好餓》中，擔任小S的助理主持，訪問「老砲兒」馮小剛。然而，今天下午律師王軍的微博卻貼出兩張聲明稿，驚爆鄭業成毀約！

小S（中）主持的《姐姐好餓》最新一集中，請到鄭業成（左）當助理主持。（翻攝自鄭業成微博）

鄭業成的經紀公司「盛夏星空」委託了律師王軍表示，鄭業成從7月開始，就私自接洽演藝活動，違反了當初跟公司簽訂的合約條款，之後鄭業成甚至試圖撕毀經紀合約，因此「盛夏星空」特發此律師稿提醒外界別跟鄭業成簽約，以免不慎觸法。

此外，「盛夏星空」還表示公司長年以來為鄭業成安排了諸多如影視表演等課程，還替其付房租、購買日常生活用品，甚至為鄭業成接洽了包括《花千骨》、《羋月傳》、《微微一笑很傾城》在內等多部電視劇，因此公司不接受鄭業成單方面解約，要鄭業成繼續履行合約義務，還認為鄭踐踏了公司的栽培和合約。

鄭業成因為演出《微微一笑很傾城》中的「美人師兄」人氣大漲。（翻攝自鄭業成微博）

雖然公司表明立場強硬，但鄭業成的粉絲大多站在偶像那邊，認為鄭以前接的角色根本都名不見經傳，要不是因為演了《微微一笑》，說不定現在都還是一個無名演員，不懂「盛夏星空」在聲明稿中強調的「功績」體現在哪裡，希望鄭業成可以順利解約。

「盛夏星空」律師稿全文。（翻攝自律師王軍微博）

「盛夏星空」律師稿全文。（翻攝自律師王軍微博）

相關新聞

推薦新聞
朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光 朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光
2016/09/02 21:58
主播王軍凱雙胞胎卻不同姓 真相其實很感人 主播王軍凱雙胞胎卻不同姓 真相其實很感人
2016/09/02 21:43
（影音）羅大佑自爆打槍 娃娃開唱慘摔跤 （影音）羅大佑自爆打槍 娃娃開唱慘摔跤
2016/09/02 21:41
小S鮮肉助理主持被爆違約 經紀公司：踐踏栽培 小S鮮肉助理主持被爆違約 經紀公司：踐踏栽培
2016/09/02 21:32
（影音）娃娃就在今夜開唱 老公要她別回家煮飯 （影音）娃娃就在今夜開唱 老公要她別回家煮飯
2016/09/02 20:46
八兩金被封「全香港最醜」 兒子竟像混血男模 八兩金被封「全香港最醜」 兒子竟像混血男模
2016/09/02 20:35
阿布與老婆生活情趣 就是拿XX給她聞 阿布與老婆生活情趣 就是拿XX給她聞
2016/09/02 20:24
（影音）女主播被嫌過胖 回擊：別讓霸凌者決定你的價值 （影音）女主播被嫌過胖 回擊：別讓霸凌者決定你的價值
2016/09/02 19:22
（影音）郭子乾收入短收4倍 綜藝寒冬開節目 （影音）郭子乾收入短收4倍 綜藝寒冬開節目
2016/09/02 18:38
鄭秀文日跑8公里 連吃49天雞胸 鄭秀文日跑8公里 連吃49天雞胸
2016/09/02 18:37
（影音）愷樂見壯男有fu腿軟 主持專心點好嗎 （影音）愷樂見壯男有fu腿軟 主持專心點好嗎
2016/09/02 18:36
（影音）吳怡霈豔遇洋男 瞞男友放話生混血娃 （影音）吳怡霈豔遇洋男 瞞男友放話生混血娃
2016/09/02 18:31
老蕭好事近了？經紀人鬆口埋伏筆 老蕭好事近了？經紀人鬆口埋伏筆
2016/09/02 17:59
錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」 錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」
2016/09/02 17:54
陳海茵曬童年嫩照 竟和女兒像複製人 陳海茵曬童年嫩照 竟和女兒像複製人
2016/09/02 17:45
歌王藏婚禮多年 掀妻白紗照曝光 歌王藏婚禮多年 掀妻白紗照曝光
2016/09/02 17:33
向「錢」看？ 余文樂拍戲貴精、錢少也OK 向「錢」看？ 余文樂拍戲貴精、錢少也OK
2016/09/02 17:28
余天術後首進棚 瘦7公斤戴帽更年輕 余天術後首進棚 瘦7公斤戴帽更年輕
2016/09/02 17:17
INFINITE東雨父喪急返韓 恐缺席明後兩天日本巡演 INFINITE東雨父喪急返韓 恐缺席明後兩天日本巡演
2016/09/02 17:16
零負評女神林依晨 為愛不保留 零負評女神林依晨 為愛不保留
2016/09/02 16:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.