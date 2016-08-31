王大陸國文被當2次 學校發出退學警告

王大陸被爆從沒去學校上課，且從傳播學系轉表演藝術系，重當1年級新生，被懷疑「假上學真逃兵。」（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕入行7年才靠《我的少女時代》翻紅的新生代藝人王大陸，據傳為了把握機會，不讓兵役問題成為衝刺演藝事業的絆腳石，已念過稻江科技暨管理學院傳播學系的他，又重新成為該校表演藝術系的一年級新生，1名自稱王大陸同學爆料指出，根本沒看過王大陸上學，懷疑他就是「假上學真逃兵」，認為若非為了逃兵役，何苦重當1年級新生？

對此表演藝術系系主任表示相信他是很自愛的學生，因國文已被當2次，升2年級再不好好上課，恐面臨退學危機。（記者陳奕全攝）據《周刊王》報導，王大陸的求學之路就像他爆紅前的演藝之路一樣坎坷，從私立東山高中、美國紐約軍校、莊敬高職，最後才到稻江，去年谷底翻身後又突然從傳播學系改念表演藝術系，重當一年級新生，因此被懷疑是為了延後入伍時間，但校方仍認定他是稻江的驕傲，甚至頒給他「在校生特別表現獎」。爆料者忿忿不平說，校長頒獎，他從領獎到閃人不到5分鐘，台下一堆女生尖叫，「若他常常來上課，大家會那麼激動嗎？」還說因為他拍戲太忙，學校為他設計一套專屬課程，讓他能一對一補課，「我們繳一樣學費，為什麼唯他能有特殊待遇？」

針對這點，表演藝術系系主任江祖望表示，因王大陸已念過傳播學系，已修過一些共同科目，且一年級學分少，需要他到校的時間不多，而且他是專業演員，靠實際演出可以換到一些科目的學分，有些同學不了解這情況才誤會。」但主任也強調王大陸「國文已經被當2次」，已經口頭警告他，二年級再不好好上課，恐怕會被退學，被退學就得去當兵，吃虧是他自己，但仍讚他是很認真學習的學生，相信他會很自愛的。