自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

綜藝大咖背後的男人 孔鏘父子 阿建台綜控場王 一個眼神就懂接球

孔鏘入行47年，笑說每天都想退休但又會想念舞台。（民視提供）孔鏘入行47年，笑說每天都想退休但又會想念舞台。（民視提供）

記者林欣穎、傅茗渝／專訪

掌聲響起，綜藝大咖在台前神采飛揚，劇本往往只是參考；鏡頭照不到的角落，孔鏘、阿建與小鏘帶領樂隊隱身鍵盤後，用琴鍵目擊了天王天后風華與綜藝生態的興衰轉身。

小鏘跟隨爸爸孔鏘腳步，也走上樂手之路。（記者王文麟攝）小鏘跟隨爸爸孔鏘腳步，也走上樂手之路。（記者王文麟攝）

台上天王鬥嘴 台下樂手讀心

阿建點破：「以前的藝人身經百戰，肚子裡真的有東西。」老一輩長青樹強在「放下身段」與「親力親為」。大咖們不看劇本，樂手得在電光火石間「讀心」接球。以《型男大主廚》為例，曾國城隨口一句歌仔戲信號，阿建立刻心領神會跟上；喝苦茶懲罰時，他更自行抓準時機彈出懸疑音、在乾杯那一刻下重音。樂手，正是掌控全場情緒的「隱形導演」。

阿建苦熬翻身金牌樂手，彈出無可取代的人情味。（記者王文麟攝）阿建苦熬翻身金牌樂手，彈出無可取代的人情味。（記者王文麟攝）

張菲、豬哥亮誰最會虧妹？ 孔鏘神比喻

這份默契在《龍兄虎弟》時代同樣發揮到極致。與張菲合作多年的孔鏘感性表示：「菲哥成就了我。」他大讚張菲音樂造詣高、豬哥亮接地氣，「菲哥虧妹配合西洋古典樂，豬大哥虧妹就是直接上廟會音樂！」一句話點出兩大天王截然不同的風采。

孔鏘（左起）早期與張菲合作《龍兄虎弟》互動笑料十足，現在則在白冰冰的《超級冰冰Show》坐鎮。（台視提供）孔鏘（左起）早期與張菲合作《龍兄虎弟》互動笑料十足，現在則在白冰冰的《超級冰冰Show》坐鎮。（台視提供）

胡瓜要求高如做大秀 白冰冰最聰明主持人

琴鍵後的眼，也觀察出大咖們截然不同的性情。徐乃麟看似火爆，實則私下關心後輩，近年更建立起溫馨的「好爺爺」形象；張小燕的細膩，有著無可取代的優雅。胡瓜則將私下情分歸一邊，注重簡潔有力與情緒層次，打造節目時都會以作一場完美秀為標準；在《超級冰冰Show》坐鎮的白冰冰，孔鏘形容她是「集各家之大成」的聰明主持人，唯獨虧一句：「最怕看她跳舞！」

《鐵獅玉玲瓏》曾紅透半邊天，阿建（右起）和許效舜、澎恰恰三十年交情深刻。（阿建提供）《鐵獅玉玲瓏》曾紅透半邊天，阿建（右起）和許效舜、澎恰恰三十年交情深刻。（阿建提供）

看盡台綜變遷 孔鏘打趣靠菲哥小哥養活

然而，綜藝的更迭往往無情。從《鐵獅玉玲瓏》爆紅泡沫化，再到《分手擂台》的荒謬奇蹟、《快樂星期天》的選秀盛世，三位老師伴隨無數集體回憶興落。隨著張菲在2018年淡出，電視生態轉向外景與遊戲節目，棚內大秀銳減。孔鏘與還是學徒的兒子小鏘一度雙雙失業，孔鏘笑稱：「後來跟著費玉清到處巡演，算是菲哥和小哥兄弟倆輪流養活我。」

後來小鏘也接棒琴鍵，他在中視《綜藝一級棒》與反應極快的康康過招，或在《瘋神無雙》與邰智源一個眼神就對上，大膽融入年輕人的迷因與網路梗。

坐鎮《型男大主廚》、《11點熱吵店》與《天才衝衝衝》的阿建，還是「鐵獅玉玲瓏」樂團團長，曾紅極一時的《鐵師玉玲瓏》在停播後，阿建、澎恰恰、許效舜仍持續帶團各地演出。

無論台綜載體如何演變，拋接球的即興藝術以及大咖們上台逗樂大眾的精神，才是台灣綜藝跨越世代、最無可取代的靈魂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中