綜藝大咖背後的男人 孔鏘父子 阿建台綜控場王 一個眼神就懂接球

孔鏘入行47年，笑說每天都想退休但又會想念舞台。（民視提供）

記者林欣穎、傅茗渝／專訪

掌聲響起，綜藝大咖在台前神采飛揚，劇本往往只是參考；鏡頭照不到的角落，孔鏘、阿建與小鏘帶領樂隊隱身鍵盤後，用琴鍵目擊了天王天后風華與綜藝生態的興衰轉身。

小鏘跟隨爸爸孔鏘腳步，也走上樂手之路。（記者王文麟攝）

台上天王鬥嘴 台下樂手讀心

阿建點破：「以前的藝人身經百戰，肚子裡真的有東西。」老一輩長青樹強在「放下身段」與「親力親為」。大咖們不看劇本，樂手得在電光火石間「讀心」接球。以《型男大主廚》為例，曾國城隨口一句歌仔戲信號，阿建立刻心領神會跟上；喝苦茶懲罰時，他更自行抓準時機彈出懸疑音、在乾杯那一刻下重音。樂手，正是掌控全場情緒的「隱形導演」。

請繼續往下閱讀...

阿建苦熬翻身金牌樂手，彈出無可取代的人情味。（記者王文麟攝）

張菲、豬哥亮誰最會虧妹？ 孔鏘神比喻

這份默契在《龍兄虎弟》時代同樣發揮到極致。與張菲合作多年的孔鏘感性表示：「菲哥成就了我。」他大讚張菲音樂造詣高、豬哥亮接地氣，「菲哥虧妹配合西洋古典樂，豬大哥虧妹就是直接上廟會音樂！」一句話點出兩大天王截然不同的風采。

孔鏘（左起）早期與張菲合作《龍兄虎弟》互動笑料十足，現在則在白冰冰的《超級冰冰Show》坐鎮。（台視提供）

胡瓜要求高如做大秀 白冰冰最聰明主持人

琴鍵後的眼，也觀察出大咖們截然不同的性情。徐乃麟看似火爆，實則私下關心後輩，近年更建立起溫馨的「好爺爺」形象；張小燕的細膩，有著無可取代的優雅。胡瓜則將私下情分歸一邊，注重簡潔有力與情緒層次，打造節目時都會以作一場完美秀為標準；在《超級冰冰Show》坐鎮的白冰冰，孔鏘形容她是「集各家之大成」的聰明主持人，唯獨虧一句：「最怕看她跳舞！」

《鐵獅玉玲瓏》曾紅透半邊天，阿建（右起）和許效舜、澎恰恰三十年交情深刻。（阿建提供）

看盡台綜變遷 孔鏘打趣靠菲哥小哥養活

然而，綜藝的更迭往往無情。從《鐵獅玉玲瓏》爆紅泡沫化，再到《分手擂台》的荒謬奇蹟、《快樂星期天》的選秀盛世，三位老師伴隨無數集體回憶興落。隨著張菲在2018年淡出，電視生態轉向外景與遊戲節目，棚內大秀銳減。孔鏘與還是學徒的兒子小鏘一度雙雙失業，孔鏘笑稱：「後來跟著費玉清到處巡演，算是菲哥和小哥兄弟倆輪流養活我。」

後來小鏘也接棒琴鍵，他在中視《綜藝一級棒》與反應極快的康康過招，或在《瘋神無雙》與邰智源一個眼神就對上，大膽融入年輕人的迷因與網路梗。

坐鎮《型男大主廚》、《11點熱吵店》與《天才衝衝衝》的阿建，還是「鐵獅玉玲瓏」樂團團長，曾紅極一時的《鐵師玉玲瓏》在停播後，阿建、澎恰恰、許效舜仍持續帶團各地演出。

無論台綜載體如何演變，拋接球的即興藝術以及大咖們上台逗樂大眾的精神，才是台灣綜藝跨越世代、最無可取代的靈魂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法