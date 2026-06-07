拒讓太空超人變黑暗 崔維斯奈特狂埋彩蛋玩迷因梗

從玩具箱裡的玩具，到操刀全新真人版《太空超人》，導演崔維斯奈特直呼是職業生涯最難忘的體驗之一。

（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

曾以《大黃蜂》打造細膩情感與復古風格的導演崔維斯奈特，再度挑戰將經典玩具與動畫《太空超人》搬上大銀幕。接受本報專訪時直言，從未考慮把電影「變黑暗」，直言「一秒鐘都沒想過！」更透露片中埋藏了不少彩蛋以及迷因梗。

崔維斯奈特透露，8歲起就是《太空超人》玩具的忠實粉絲，如今40多年過去，終於有機會將童年喜愛的角色搬上大銀幕，他認為是自己職業生涯中最難忘的經歷之一，「這真的是夢想成真。」

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近年許多經典IP重啟時選擇走寫實、黑暗路線，不過崔維斯奈特從一開始就決定不跟風，「因為對我來說，那就不是《太空超人》了。」他認為，這個系列原本就應該保有明亮、繽紛、古怪、俏皮且充滿樂趣的特質，因此新版電影依舊維持大量幽默與冒險元素。

不過崔維斯奈特也強調，歡樂不代表不認真，「即使電影有時候很瘋狂、很荒唐，我們依然非常認真地對待它。」他表示，整個團隊都懷抱著熱愛與真誠投入創作，希望觀眾能感受到這份對作品的尊重。

除了延續原作精神，崔維斯奈特也為老粉絲準備了不少驚喜，甚至把「太空超人迷因」自然融入電影情節，並邀請觀眾進戲院尋找暗藏的驚喜，《太空超人》全台上映中。

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