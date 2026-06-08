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娛樂 最新消息

【6/8～6/14財運紅綠燈】「黑色星期一」剉爆？4星座愈亂愈穩、4星座淪水逆第一排

2026第二波水逆陰影期來襲！12星座最新週運一次掌握。2026第二波水逆陰影期來襲！12星座最新週運一次掌握。

〔娛樂頻道／綜合報導〕擔心自己被捲入全球股市「黑色星期一」風暴中？本週星象又顯現了哪些預兆？星座專家「安德魯的賤聲房」指出本週3大重要指標：一是6/9金星木星兩大吉星在巨蟹座合相，全台洋溢想戀愛、吃大餐的感性氛圍，感情上瘋狂追求安全感，適合告白逼婚；財運上則有利看房。

其二，是6/13金星從巨蟹座移位獅子座，喚醒浮誇抓馬魂，戀愛變得高調放閃；職場或財運決策方面，大家的面子會變得比防彈玻璃還硬，只要一被質疑，自尊心就碎滿地。

最後也最重要的一點，是6/14雙子座新月與同步進入「水逆陰影期」，新月利於啟動學習與企劃新計畫；但水逆陰影期也同步開始，務必備份3C、看清合約，並留意容易出現溝通走心與誤會等情況。

■第1組：運勢爆棚組

♈牡羊座：家裡有礦，底氣十足！

本週的牡羊座簡直是含著金湯匙走路。金木合相的能量告訴你～你家就是你的神隊友。就算你在外頭把天捅出個窟窿，回家還是有熱湯喝、有沙發躺，甚至還有長輩幫你撐腰。

．工作【好】：雙子新月讓你的嘴皮子利到可以去當名嘴。開會提案時你就像一把機關槍，噠噠噠地輸出，邏輯滿分、氣勢驚人，台下的主管和客戶集體被你唬得一愣一愣的，直接起立鼓掌。

．工作【注意】：水逆陰影期已經悄悄盯上你那條直腸子了。講話請稍微修飾一下，在心裡把「你是白癡嗎」自動翻譯成「您的想法非常有創意，但我們或許可以……」，這能幫你擋掉 90% 的職場暗箭。

．感情【單身】：金星進獅子會讓你的桃花放大型高空煙火！這週你就是個移動的人間發電機，哪怕出門倒垃圾都請多穿兩件好看的衣服、頭髮梳好，因為你隨時可能在轉角遇見愛

．感情【對象】：適合帶回家見家長的日子到了。本週另一半看你自帶 10 層美顏濾鏡，你在他眼裡做什麼都對，就算你當著他的面放個屁，他可能都覺得是香的、是充滿愛意的。

．財運【好】：長輩運爆棚，爸媽可能會突然塞零用錢給你，或是家裡的祖產、房產傳來什麼要拆遷、升值的驚天好消息，躺著也能拿錢。

．財運【注意】：金星進獅子會點燃你體內的「大哥/大姊魂」，出門聚會突然很想當全場的「乾爹」，請務必死死按住钱包，克制自己衝動請全場喝酒的裝逼慾望。

．健康：追劇、刷短影音追太晚，導致眼壓飆高。眼睛乾到像沙漠，請放下手機，多滴點人工淚液。

．幸運數字：3、9、17

．幸運色：烈焰紅、香檳金、土耳其藍

♋ 巨蟹座：全宇宙你最紅，走路都有風！

恭喜巨蟹！金木合相直接在你的本命宮炸開！這週你簡直是活神仙轉世，頭頂自帶主角光環，大家看到你都想走過來蹭點好運。這種被宇宙當親兒子般溺愛的禮拜可不多見，請把下巴抬高，給我自信起來！

．工作【好】：職場貴人多到要拿號碼牌排隊。之前卡關很久、你想大力推動的案子，這週主管們看在你的面子上，連看都不看就直接點頭答應，順到你懷疑人生。

．工作【注意】：雙子新月會帶給你不少小人，雖然表面風光，但暗地裡那些吃不到葡萄說葡萄酸的酸民正在咬耳朵。高調做事、低調做人，別主動給人抓小辮子。

．感情【單身】：桃花多到直接讓你選擇障礙症大發作，每天晚上光是決定要回誰的訊息就夠頭痛了。

．感情【對象】：兩個人這週黏到像倒了三噸強力膠，連體嬰都沒你們誇張。旁邊的朋友看了都翻白眼想幫你們報警，簡直是閃瞎人不償命。

．財運【好】：正財與偏財攜手手拉手。金星能量帶動你的財運，這週非常適合去跟老闆談加薪，或是路過彩券行買張刮刮樂，中獎機率高到嚇人。

．財運【注意】：因為心情實在太好了，看到什麼都想買。請在清空購物車前給自己三分鐘清醒時間，不然你只會買一堆精緻的廢物回家佔位子。

．健康：聚餐太多、胃口太好，吃什麼都香。注意，週末體重計上的數字可能會讓你一秒從天堂掉回地獄。

．幸運數字：2、7、11

．幸運色：天使白、月光銀、玫瑰粉

♏天蠍座：格局拉滿，出外遇見金龜婿！

這週的天蠍座格局直接大開，適合走一種「老娘／老子很有質感」的路線。非常適合逃離現在的快節奏生活，去外地走走散散心，或者多讀點書假裝自己很有內涵，你會在這些地方看到不一樣的賺錢新商機。

．工作【好】：雙子新月帶動了你的合作運勢。這週不管是談合約、搞聯名，還是找人合夥創業，你都能憑藉著驚人的直覺，幫自己拿到非常優厚且利潤極高的條件。

．工作【注意】：金星的能量直接影響你的事業，主管這週是用放大鏡甚至顯微鏡在盯著你。你表現得好會非常亮眼，但相對的，細節要是出包，被罵的慘烈程度也是雙倍奉還。

．感情【單身】：外國人、外地人，或是跟你生活背景差了十萬八千里的人，這週對你特別有致命吸引力，發展一段浪漫異地戀的機率非常高，網路一線牽，珍惜這段緣。

．感情【對象】：適合在週末安排一場豪華的外地溫泉或海島旅遊。在沒有人打擾的高級飯店裡，兩個人好好拉上窗簾進行一場「深度的肉體與心靈交流」。

．財運【好】：理財眼光精準得像開了天眼。之前套牢或是你默默佈局的投資，這週開始有大筆進帳的跡象，看著數字上升就是爽。

．財運【注意】：水逆陰影期搞鬼，出門旅遊、出差前請務必重複確認行程。要是高鐵票或機票訂錯日期，那就真的不是搞笑，是荷包在哭了。

．健康：工作或打遊戲久坐太久，屁股跟腰酸痛到不行。請每隔一小時就站起來扭扭屁股。

．幸運數字：5、8、23

．幸運色：深海藍、神祕紫、亮橘色

♓ 雙魚座：才華與肉慾齊飛！

雙魚座這週真的是拿到了神仙劇本！金木合相直接讓你這週就是活生生的純愛偶像劇男女主角。身上的費洛蒙和吸引力直接點滿，走到哪都是焦點，人緣好到爆炸。

．工作【好】：腦袋裡的靈感多到像火山噴泉一樣壓不住。只要你的行業是需要靠臉吃飯（美妝、網紅）、靠創意發想（企畫、設計），這週你基本上躺著穩贏，作品一出驚艷全場。

．工作【注意】：雙子新月影響了你的家庭，家裡可能會有一些柴米油鹽醬醋茶的破爛瑣事，或者是馬桶漏水之類的突發狀況，會突然打斷你工作的流暢節奏。

．感情【單身】：當之無愧的本週「桃花天王」！不管是去夜店，還是去圖書館，只要你眼神看過去，別人都會忍不住心跳加速，厚著臉皮跑來跟你要 Line。

．感情【對象】：這週走的是「乾柴烈火」路線，生活充滿了激情與火花。如果你們剛好有想生小孩、懷孕的計畫，這週的命中率堪稱狙擊手級別，請做好萬全準備！

．財運【好】：偏財運強到爆棚，這週你的第六感準到不行。買張彩券、刮刮樂，或者憑直覺做點短線操作，都很容易讓你順手撈到一筆私房錢。

．財運【注意】：玩心太重了。為了追星、談戀愛或買遊戲裝備砸了太多冤枉錢，下週一看到信用卡帳單，你可能會哭到停不下來。

．健康：熬夜嗨過頭，你的肝現在正在高舉抗議牌。請克制一下夜生活，準時上床睡覺。

．幸運數字：6、12、29

．幸運色：海水綠、柔和粉、暖陽黃

■第2組：沒事就是好事組

♉ 金牛座：數錢數到手抽筋，其他不重要！

對於金牛座來說，本週的心情可以用四個字概括：唯物主義。金木合相直接帶動了你的財富，對你而言，什麼情啊愛啊的都是浮雲，沒有什麼比看到銀行帳戶裡多出一個零更療癒、更有安全感的了。

．工作【好】：你那種踏實工作的態度終於被高層看見了。雙子新月也讓你突然頓悟，看透了職場上某些複雜的利益分配，開始懂得如何為自己爭取最大好處。

．工作【注意】：週末金星進獅子，職場上會出現那種「死要面子活受罪」、「明明不懂還要裝懂」的奇葩合作夥伴。你的白眼就算翻到後腦勺，表面上還是要保持微笑，忍耐是美德。

．感情【單身】：雖然心裡偶爾也想粉紅泡泡一下，但只要你一算預算，發現對方要是沒錢、沒顏值、沒未來，你連洗頭出門赴約都覺得是在浪費自己的洗髮精。

．感情【對象】：互動模式提前進入老夫老妻階段。這週不想要什麼大風大浪，兩個人一起點個平常捨不得點的高級外送、窩在沙發上各玩各的手機，你就覺得人生圓滿了。

．財運【好】：財運是真的旺到擋不住！之前被拖欠的應收帳款、尾款這週會順利進帳，或者你會在網路上找到非常神奇的省錢、賺回饋管道。

．財運【注意】：水逆陰影期蠢蠢欲動，這週可能會有一些很久沒聯絡的親戚朋友突然冒出來找你借錢、周轉。聽安德魯的話：一律裝死說自己也快吃土了，把錢給我守住！

．健康：喉嚨容易乾癢、發炎甚至失聲。廢話少說一點，多喝點溫開水保平安。

．幸運數字：4、15、22

．幸運色：森林綠、大地棕、鵝黃色

♍處女座：穩如泰山，意見領袖就是你！

處女座這週走的是高冷路線。金木合相讓你雖然表面上看起來沒幹嘛、沒什麼大動作，但在你的朋友圈、社交圈或工作團隊裡，你就是那個大家遇到大事都要跑來請示你意見的「地下教主」。

．工作【好】：新月高掛影響你的事業，工作即將迎來一波全新的氣象。可能有個籌備已久的新計畫正式啟動，或者公司終於開眼，幫你換了一個比較有腦袋、能溝通的主管。

．工作【注意】：重點來了！水逆陰影期到了，而水星就是你的守護星！ 處女座這週是最容易感應到混亂的。合約、報表、Email 請給我重複看三遍再按送出，不然一個低級失誤會讓你建立的專業形象毀於一旦。

．感情【單身】：容易在社交活動或朋友聚會遇到條件相當不錯的人，但你那挑剔、偵探般的雷達又自動開啟了，一直在暗中幫對方扣分。請停止你的糾察隊行為！放鬆一點，順其自然真的會開出一朵好桃花。

．感情【對象】：另一半最近覺得你活像個學校的值星教官，管東管西。少唸兩句、嘴巴放甜一點、主動抱抱對方，你會發現世界和平其實很簡單。

．財運【好】：之前的團購分潤、跟朋友一起做的副業投資，這週會有不錯的利潤分紅進帳，荷包非常安全穩固。

．財運【注意】：各種人情世故的開銷躲都躲不掉。誰結婚、誰生小孩、朋友聚會，紅包跟餐費會讓你的錢包稍微瘦一圈。

．健康：腸胃系統非常脆弱，這週路邊攤、沒吃過生食的先別亂碰，小心拉肚子拉到虛脫。

．幸運數字：1、14、30

．幸運色：象牙白、卡其色、湖水藍

♎ 天秤座：名聲變現，職場穩中帶光！

本週你在職場上的形象只能用「優雅、專業、高不可攀」來形容。主管和高層們對你的印象分直接拉滿，屬於穩中帶光、默默往上爬的時期。

．工作【好】：你的專業能力與才華終於被大家看見，不再只是默默做事的便利貼女孩/男孩。雙子新月也帶給你擴展副業，或是接觸、學習全新專業領域的絕佳契機。

．工作【注意】：陰影期在人際溝通上搞鬼。跟主管或客戶匯報進度時，請講大白話、直接切入重點，不要玩那種迂迴的文字遊戲，免得雙方認知出現銀河系般的落差。

．感情【單身】：非常容易在公事往來、職場上遇到讓你有好感的專業職人。對方認真工作、指點江山的樣貌會讓你瞬間變身小迷妹/迷弟。

．感情【對象】：你最近工作心實在太重了，滿腦子都是賺錢和專案，另一半在家快要變成深宮怨婦了。週末金星進獅子，趕快安排一場浪漫約會，把對方帶出去高調放閃一下。

．財運【好】：你的名氣與好口碑就是你的財源。這週只要把自己的本分和口碑做好，客戶自然會主動送錢上門，不愁沒錢賺。

．財運【注意】：家裡的電腦、平板或手機這週可能在鬧脾氣，沒事多按存檔，免得心血一秒蒸發。

．健康：千萬不要憋尿！這週請多跑廁所，注意泌尿系統問題，同時要留意久坐引起的腰部痠痛。

．幸運數字：7、18、25

．幸運色：天空藍、經典黑、玫瑰金

♑摩羯座：一切都在掌控中！

摩羯座這週過得非常舒爽，金木合相加持了你的工作與健康，你在職場上的人際關係好到像是開了外掛一樣，同事聽話、下屬能幹，事情推動起來如行雲流水般順暢。

．工作【好】：之前卡在政府機關、行政流程或高層審核很久的陳年老案子，這週會因為某個有力貴人輕飄飄的一句話，突然一路亮綠燈放行，讓你大呼爽快。

．工作【注意】：雙子新月帶來了全新的任務與工作量。雖然你能力強到可以一打十，但也別當個大冤頭把所有責任都往自己身上攬，不然你遲早會過勞死在辦公桌前。

．感情【單身】：你的桃花這週藏在一些極度無聊、充滿生活感的地方。比如每天揮灑汗水的健身房、每天早上買咖啡的早餐店，沒事多抬頭留意身邊的人，別總是一副生人勿近的面孔。

．感情【對象】：另一半這週化身貼心小棉襖。會主動幫你分擔家事、聽你抱怨、幫你按摩擦背。當人家釋出善意時，記得說聲謝謝，別老是擺著一張撲克牌臭臉。

．財運【好】：屬於最踏實的正財運。你付出多少血汗、熬了多少夜，就能實打實地換回多少新台幣，這是穩穩的幸福。

．財運【注意】：這週請盲目克制自己的購買慾，尤其是網路上那些減肥藥、神奇保健品，買了基本上都是在繳智商稅。

．健康：整體身體狀態與精神都非常不錯，體能拉滿，這週非常適合重啟你那停滯了半年的運動減肥計畫。

．幸運數字：8、16、28

．幸運色：炭灰、深邃藍、燕麥色

■第3組：水逆陰影第一排，抗壓性拿出來！

♊雙子座：開著跑車忘了拉手煞車

雖然雙子新月這週耀眼地落在你的本命宮，讓你滿腦子都是瘋狂的新嘗試，但別忘了，水逆陰影期也同步在你的守護星啟動了。你現在的狀態就像是頭上著了火，衝太快、話說太滿，極度容易原地翻車。

．工作【好】：你的腦袋轉得比高鐵還要快！在會議上你就是唯一的點子王、智慧擔當，大家聽你講話都覺得天花亂墜、非常有道理，風光無限。

．工作【注意】：水逆陰影期直接重擊你的金錢與價值觀。 答應別人的事情請務必量力而行。這週如果話講得太滿、答應得太快，接下來的幾個禮拜你等著被現實瘋狂打臉。

．感情【單身】：週末金星進獅子，讓你搭訕或被搭訕的成功率直線飆升。但請注意，這時候被你吸引過來的，很多都是中看不中用的爛桃花，或是只想跟你「深度交流肉體」的渣男渣女，眼睛給我擦亮一點！

．感情【對象】：這週你嘴賤、愛開玩笑的毛病又犯了。你自以為是在幽默、開玩笑，另一半聽在耳朵裡其實拳頭已經硬了，想拿刀砍你。皮給我繃緊一點，適可而止。

．財運【好】：賺錢的管道和靈感非常多，腦袋裡全都是發財、搞副業的精明點子。

．財運【注意】：破財的速度跟搭高鐵沒兩樣。這週極度容易因為一時衝動，買下一堆這輩子你都不會再碰第二次的廢物，刷卡前請先想想！

．健康：季節交替導致呼吸道容易過敏、狂打噴嚏；另外，手部活動（打字、搬東西）小心扭傷。

．幸運數字：0、5、13

．幸運色：檸檬黃、薄荷綠、經典白

♌獅子座：舞台是你的，但小心後台失火！

週末金星就會強勢進駐你的本命宮，到時候你整個人會變得極度耀眼、自信爆棚、走路有風。但在此之前，前半週的金木合相會悄悄觸動你內心最深處、不為人知的焦慮與瞎擔心，讓你有點內耗。

．工作【好】：到了週末，你的職場氣場直接全開。你非常適合站上 C 位擔任核心領導人物，上台做簡報或主持會議時，你散發的領袖魅力會直接迷倒台下一票人。

．工作【注意】：水逆陰影期會讓你的小人運開始蠢蠢欲動。工作時請特別提防那些表面跟你嘻嘻哈哈、背後準備隨時捅你冷箭的「塑料同事」，開口閉口少聊公司高層的八卦。

．感情【單身】：週末開始桃花運簡直用炸裂來形容。你根本不需要主動，只要把自己打扮得像個高貴的女王或國王，自然會有一大堆迷弟迷妹自動黏上來求關注。

．感情【對象】：這週你體內的佔有慾和控制慾全面失控，面子比防彈玻璃還硬，死不認錯。小心這種高壓的態度會把另一半逼到忍無可忍，直接收拾行李離家出走。

．財運【好】：雙子新月帶動了你的人脈財。這週多跟老朋友、各行各業的人聚聚聊天，能從中打聽到非常不錯的賺錢內部路子。

．財運【注意】：為了那該死的面子，出門聚餐死要搶著買單；或者為了證明自己過得很好，瘋狂買一堆奢侈名牌，導致荷包正在大失血。

．健康：心浮氣躁導致血壓容易飆高、心跳加速。沒事多做幾次深呼吸，少跟沒智商的人發脾氣。

．幸運數字：9、19、31

．幸運色：太陽金、亮紅色、正黑色

♐ 射手座：前任陰魂不散，合約像踩地雷！

雙子新月這週把所有的焦點都砸在你的「人際與伴侶關係」上。但偏偏金木合相讓你這週你需要做出一些深刻、甚至有點痛苦的心理調整與斷捨離。

．工作【好】：職場上有機會遇到背景非常有趣、能互補的全新合作夥伴。雙子新月也會為你帶來一份利潤相當可觀的全新合夥合約。

．工作【注意】：陰影期能量發威， 過去你在工作上打混摸魚、貪圖方便沒處理好的歷史陳年失誤，這週非常容易被對手或主管翻舊帳。合約給我一字一句拿放大鏡看清楚！

．感情【單身】：水逆陰影期最經典的劇本來了：前任這週突然傳訊息問你在嗎，或者是你大半夜突然手賤、犯賤去點前任的 Threads 或 IG。拜託你放過自己，不要沒事找事做！

．感情【對象】：兩個人之間的信任感在這週面臨嚴峻考驗。有話請直說，玩冷戰或猜忌只會讓接下來 6/29 正式水逆的威力提早引爆，到時候有得你哭。

．財運【好】：偏財運還算有些微光。有機會拿到一些保險理賠金、之前的投資分紅，或者是另一半突然大發慈悲給你的經濟支援。

．財運【注意】：陳年的稅務、債務或罰單問題快去處理，不要再催眠自己看不見。否則拖延到後面，後續的滯納金和罰款會讓你直接叫媽媽。

．健康：泌尿系統是這週的重災區。沒事多喝水、多排尿，千萬不要憋尿，小心發炎。

．幸運數字：3、10、21

．幸運色：寶石藍、橄欖綠、亮紫色

♒水瓶座：想法很豐滿，現實很骨感！

這週的水瓶座可以用「有心無力」來形容。金木合相雖然讓你事情塞得滿滿、但也算有些收穫。雙子新月極大地激發了你的創意思維，你腦子裡全天候都在冒出天馬行空的神仙企劃，但現實卻很殘酷。

．工作【好】：點子多到可以去賣錢。在團隊腦力激盪時，你總能提出讓大家驚豔、甚至覺得很奇葩但非常有創意的神級企畫。

．工作【注意】：「溝通不良」是這週擋在你面前最大的坎。 你自我感覺講得非常明白，但在凡夫俗子聽起來就像是在講火星話。另外，檔案隨時隨地給我備份，電腦這週隨時會毫無預警死機。

．感情【單身】：金星能量影響，週末開始你會在社交場合遇到條件極好、顏值極高，但私底下可能有點霸道、控制狂傾向的強勢追求者。

．感情【對象】：這週兩個人極度容易因為「天大的誤會」而大吵一架。說話前請先在腦袋裡停頓三秒，確認對方真的不是在找碴，你再回答，免得引發世界大戰。

．財運【好】：靠著你以前在江湖上累積下來的實力和好口碑，這週會有一些不錯的外快、案子或副業邀約主動找上門，幫你補貼家用。

．財運【注意】：3C產品損壞機率高達 80%！ 沒開玩笑，這週你極有可能要花一大筆預算去修手機螢幕、換電池，或是主機板燒掉換電腦，請提前準備好這筆「3C災難基金」。

．健康：出現偏頭痛、眼壓過高的狀況。螢幕看太久了，眼睛快要瞎掉的感覺，請強迫自己每看一小時螢幕就閉眼休息五分鐘。

．幸運數字：4、11、26

．幸運色：銀灰色、螢光綠、電光藍

（註：請同時參考上升星座和太陽星座）

☆星座命理說法僅供參考）

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